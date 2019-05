La storia dei ragazzini thailandesi intrappolati nella grotta diventa film

Il team di ‘Crazy Rich Asians’ adatterà la storia ma ci sono anche altri progetti

Che la storia della squadra di calcio tailandese intrappolata in una grotta e miracolosamente salvata dopo 18 giorni sarebbe diventata un film si sapeva già, anzi forse più di un film, dal momento che diverse case di produzione avevano manifestato interesse. Oggi la notizia è che il film sui dodici ragazzini e il loro allenatore arriverà su Netflix e per realizzarlo è già al lavoro la squadra di Crazy Rich Asians. Da tempo il regista Jon M. Chu spinge per ottenere i diritti e mettere la sua firma sulla storia, se non altro per evitare che Hollywood faccia “whitewashing” anche con questo film, che impieghi, vale a dire, un cast di attori occidentali per dare loro i ruoli dei protagonisti che sono invece asiatici. “Non lascerò assolutamente che Hollywood faccia whitewashing anche su questa storia dei ragazzi thailandesi. No, non davanti ai miei occhi”, aveva scritto Chu su Twitter. Il suo film, che Chu dirigerà insieme con Nattawut “Baz” Poonpiriya (Countdown, Bad Genius), seguirà esattamente quanto successo a luglio 2018 in Thailandia, quando la squadra di calcio è stata portata in salvo dopo più di due settimane intrappolata in una delle grotte di Tham Luang, vicino Chiang Mai, con il rischio di morire affogata per le forti ondate di pioggia monsonica, capace di allagare cavità vaste come quella in cui i tredici uomini si erano persi. “Come tutto il mondo siamo rimasti inchiodati a guardare l’evoluzione del salvataggio dalla grotta. Quella che poteva essere una tragica storia umana si è trasformata nella meravigliosa storia di individui che salvano altri individui. Non solo è stata data dimostrazione della parte migliore dello spirito umano che è in grado di superare anche le circostanze più difficili, ma quello che è successo nella grotta dimostra anche che siamo più forti quando lavoriamo insieme”, ha detto il regista ringraziando il governo Thailandese e Netflix per l’opportunità di dare una dimensione internazionale al progetto. Vanno avanti comunque anche i lavori per altri film ispirati al fatto di cronaca, ad esempio quello della Pure Flix Entertainment, casa di produzione e studio televisivo statunitense che si definisce “indipendente e cristiano”, o quello di Nat Geo che realizzerà un vero e proprio documentario.

repubblica.it