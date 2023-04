Maria De Filippi ritrova il sorriso con Saki, giochi e coccole con il cagnolone

La conduttrice è stata colta dalla sua storica collaboratrice Raffaella Mennoia in un momento di gioco con il bull terrier mascotte di redazione

Maria De Filippi è da sempre una amante dei cani e così per lei poche cose sono piacevoli come giocare e passare del tempo con un amico a quattro zampe. Se poi questo è Saki, l’amatissimo bull terrier di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice della De Filippi, il piacere è doppio. E così proprio la Mennoia ha postato sul suo profilo Instagram un video della conduttrice mentre gioca teneramente con il cagnolone mentre si trovano in ufficio. Ma la passione per i cani potrebbe presto andare oltre: la Mennoia infatti in una storia ha fatto cenno a un nuovo progetto sugli amici a quattro zampe.

Maria De Filippi ha tre cani, i bassotti Ugo, Filippa e Giovanni, tutti e tre adottati insieme a Maurizio Costanzo. Ma Saki è come se fosse un quarto cucciolone di casa. Il bull terrier è praticamente la mascotte di redazione ma non manca di bazzicare anche gli studi, tanto che non è raro vederlo appollaiato sulla scalinata di “Uomini e donne“, proprio vicino a Maria. Per lei giocare con Saki è quindi il miglior modo per ritrovare il sorriso in un momento comunque non facile dopo la recente scomparsa di Maurizio Costanzo.

In questo caso Maria ha stuzzicato Saki nascondendo un biscottino nella mano che il cane ha iniziato a seguire con lo sguardo in modo rapito, strusciandosi e rotolandosi per terra. Fino a quando sono arrivate le carezze di Maria e il biscottino per premio. Molti i commenti al video, tra cui quello ironico di Sabrina Ferilli che ha chiosato con un “Ahhhhh namo bene!”. Ma l’amore per gli animali condiviso dalla De Filippi e dalla Mennoia potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più. In una storia Instagram, infatti, l’autrice ha scritto “Spero di potervi raccontare a breve di un bellissimo progetto per i nostri Amici a 4 zampette”. Cosa starà bollendo in pentola? Una nuova trasmissione? O magari un’iniziativa extra televisiva? Lo scopriremo.