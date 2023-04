Film stasera in TV da non perdere sabato 1 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 1 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Immaturi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Raoul Bova e Ambra Angiolini in una commedia corale. Alcuni ex compagni di scuola sono costretti a rifare l’esame di maturità.

Il peggior lavoro della mia vita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Gerard Depardieu in una commedia. Per evitare di andare in prigione, un ragazzo deve svolgere 300 ore di servizio comunitario in una casa di riposo.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Bones and All, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Timothee Chalamet e Marc Rylance in un film di Luca Guadagnino, un intenso e macabro viaggio di due anime affini nell’America degli anni ’80.

Accadde in aprile, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Idris Elba in una toccante pellicola che parla del genocidio di ruandesi Tutsi per mano degli Hutu.

Marnie, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Thriller psicologico di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Ange & Gabrielle – Amore a sorpresa, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Patrick Bruel e Isabel Carrè in una romantica commedia degli equivoci.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Foreigner, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jackie Chan è un proprietario di un ristorante di Chinatown che dà la caccia ad alcuni malviventi irlandesi.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

Django, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Matthias Schoenaerts nella serie tv Sky Original ispirata al film di Sergio Corbucci. Un pistolero in cerca di vendetta combatte per una figlia che credeva perduta.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Anne Hathaway in un’avventura fantasy. Una ragazza deve liberarsi di un incantesimo affrontando molte insidie.

Il corvo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

L’ultimo film di Brandon Lee, diventato cult. Un chitarrista torna dall’oltretomba per vendicarsi dei suoi assassini.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Il delitto perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sofisticato thriller diretto da Alfred Hitchcock, con Grace Kelly.

City of Lies – L’ora della verità, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Johnny Depp e Forest Whitaker in un thriller in cui un reporter e un detective indagano sugli omicidi dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il cantante mascherato, ore 21:25 su Rai 1

Nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci nel quale alcuni cantanti si esibiscono senza rendere nota la loro identità.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv creata da Dick Wolf con Sela Ward e Jeremy Sisto.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

Banana Joe, ore 21:20 su Rete 4

Bud Spencer interpreta un venditore di banane che difende il suo villaggio da un losco figuro.

Amici – Il serale, ore 21:20 su Canale 5

Appuntamento in prima serata con il noto talent show di Maria De Filippi.

Il cacciatore di giganti, ore 21:25 su Italia 1

Nicolas Hoult apre involontariamente una porta tra il mondo degli umani e quello dei giganti. Si riaccende un’antica guerra.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7

Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Giù la testa, ore 21:25 su Nove

Capolavoro di Sergio Leone. Un fuorilegge messicano si allea con un rapinatore irlandese contro Villa e Zapata.