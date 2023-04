Ad “Amici 22” le radio giudicano i cantanti: ecco chi ha vinto

Cricca, Aaron, Wax, Federica e Angelina presentano i loro inediti agli addetti ai lavori

Ad “Amici 22” i cantanti hanno presentato i loro inediti agli addetti ai lavori, che hanno giudicato i pezzi. In sala relax i ragazzi scoprono con Maria De Filippi come sono andati i loro singoli. Ultimo in classifica è Cricca, seguito da Wax e Aaron. In vetta ci sono Federica e Angelina (seconda e prima), ma tutti sono comunque soddisfatti: “E’ sempre importante confrontarsi con i professionisti, fa parte del lavoro”.

La classifica degli inediti

Maria De Filippi inizia a svelare la classifica dall’ultimo posto: Cricca, che ha presentato la sua “Maledetta felicità”. “Me l’aspettavo dal fatto che avessero parlato poco”, ammette in cantautore 19enne. Wax, di solito molto amato, è arrivato solo quarto con “Grazie” ma vede comunque il lato positivo della situazione: “Per me è stato un grande onore solo far ascoltare il pezzo. Sono contento delle cose che hanno detto perché sono molto positive”. Un gradino più sopra c’è il suo “rivale” di buste rosse Aaron (con “Mi prenderò cura di te”), che ammette: “Anche io come loro sono felice di aver fatto sentire l’inedito. Non me l’aspettavo perché non ho fatto una grande esibizione”.

In vetta le amiche del cuore

Sui gradini più alti del podio ci sono quindi le due amiche del cuore Federica e Angelina. In seconda posizione c’è “Scivola”, l’inedito di Federica, e prima Angelina con “Mani vuote”. Tutti e cinque sono contenti dei commenti ricevuti dai professionisti “Abbiamo ricevuto tante parole positive, è importante il confronto con gli addetti ai lavori”.

Samu e Ramon di nuovo a confronto

Se tra i cantanti i guanti di sfida volano soprattutto tra Wax e Aaron, nella danza spesso sono Ramon e Samu a essere messi a confronto da Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Questa volta l’insegnante di classico ha proposto una sfida tra virtuosismi nei rispettivi stili: “Samu sarà un guanto dove farai la tua materia, ma la coreografia sarà tutto un virtuosismo quindi sarà virtuosismo hip-hop contro virtuosismo classico”. La maestra passa poi alle critiche: “Secondo me metti troppa forza quando balli, non c’è mai uno sviluppo reale e quindi risulti sempre uguale. Non ti trovo così pulito e a livello di stile sembra sempre la stessa coreografia”.

I commenti dei ballerini

Dopo aver visto le rispettive coreografie, Samu e Ramon commentano a caldo la sfida. “E’ bellissima, sono contento di farla”, ammette Samu. Ramon invece è preoccupato che il guanto di sfida gli si ritorca contro: “Nella danza i virtuosismi li devi studiare da tanto tempo. Mi sembra molto più difficile il mio pezzo”.