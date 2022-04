Uomini e Donne, Matteo Ranieri, le prime sorprendenti parole dopo la scelta: “Pensavo di andarmene”

Intervista di coppia a Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo la scelta avvenuta della puntata di Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone, hanno rilasciato le prime dichiarazioni dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi.

Valeria ha raccontato come è stata la giornata prima di sedersi sulla poltrona rossa davanti a Matteo:

“Stamattina sveglia alle 5.30/6, ho preso il treno con il bagaglio, il vestito e sono arrivata qui. Ho messo l’abito e stavo in ansia. Prima di entrare ho preso una bustina di zucchero perché ha iniziato a girarmi la testa! Quando l’ho visto ho avuto ancora più paura, anche perché durante la scelta lui stava con la poltrona distante da me e ho pensato evidentemente vorrà dirmi qualcosa di negativo. Non riuscivo a capire bene le sue parole, poi quando ho preso il regalo ho capito ed è stato bellissimo!”

La 25enne campana ha descritto il suo percorso a Uomnini e Donne:

“Penso che inaspettato sia proprio la parola più adatta per descrivere questo percorso. Anche per me all’inizio penso sia stato un po’ difficile decidere di venire a corteggiarlo, perché comunque anche io avevo le mie paure. Poi l’ho guardato nella prima esterna e ho capito che mi voleva davvero. Ho voglia di costruire e di vivere qualcosa insieme a lui.”

Matteo, dal canto suo, ha confessato che prima dell’arrivo di Valeria, era persino intenzionato a lasciare il trono:

“Definirlo a parole è difficile, perché quando lo vivi è diverso. Lei è arrivata in un momento in cui pensavo ormai di andarmene e mi ha dato una boccata d’aria fresca, quindi mi ricollego a lei e dico “inaspettato” mi associo. Voglio vivere delle emozioni nuove e condividerle con lei.”

