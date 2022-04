Speciali Storia su Rai Storia

Telegramma 2171. L’anno del Patto Atlantico

Il 4 aprile 1949, a Washington, viene firmato il Trattato dell’Atlantico del Nord, ossia l’atto istitutivo di quella che nel 1951 diventerà la Nato. L’Italia, a soli quattro anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, diviene alleata delle potenze che l’hanno sconfitta.



Il percorso che porta il nostro Paese a inserirsi definitivamente nello schieramento occidentale è complesso e non lineare sia sul piano della politica interna sia sul piano internazionale. È con il Telegramma n. 2171 dell’8 marzo 1949 che l’ambasciatore italiano a Washington Alberto Tarchiani comunica al governo italiano che l’Italia è invitata a partecipare alle trattative riguardanti la nascente alleanza. Il documentario “Telegramma 2171.



L’anno del Patto Atlantico”, in onda venerdì 1° aprile alle 21.45 su Rai Storia, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ricostruisce la successione degli avvenimenti che condussero alla storica firma, attraverso i diari, le testimonianze degli ambasciatori, e la corrispondenza allora segreta intercorsa tra il governo italiano e quello statunitense. Il documentario si avvale del prezioso contributo, tra gli altri, del professor Antonio Varsori, storico delle relazioni internazionali e del professor Sabino Cassese.