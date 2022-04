Nicolas Vaporidis insulta Vladimir Luxuria: figura pessima in diretta tv!

Nicolas Vaporidis fa una figuraccia con Vladimir Luxuria in diretta Tv, durante la puntata de L’Isola dei Famosi

Che Nicolas Vaporidis non sia esattamente la persona più accomodante del mondo è chiaro a tutto il pubblico de L’Isola dei Famosi. L’attore ha discusso con la maggior parte dei naufraghi, finendo nel mirino di Vladimir Luxuria, che lo ha accusato apertamente di essere uno stratega oltre che un uomo fin troppo pieno di sé. Nel corso dell’ultima puntata, Nicolas si è sfogato commettendo un imperdonabile passo falso nei confronti dell’opinionista, e finendo al centro delle polemiche sul web.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis crea scandalo

Da quando ha fatto il suo ingresso nel cast della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è riuscito a discutere un po’ con tutti. L’attore di Come tu mi vuoi non è particolarmente incline alla cooperazione e mal sopporta il carattere fumantino di alcuni naufraghi, ma non ha intenzione di tenersi tutto per sé e così riversa le sue critiche sui concorrenti innescando una serie di discussioni a catena. E mentre tutti si sono scagliati contro Antonio Zequila, il primo eliminato di questa edizione, Vladimir Luxuria ha accusato Nicolas di essere un abile stratega, fin troppo pieno di sé.

“Bravo sì continua, bravo vai, bravo. Ascolta caro Vladimir abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione caro Vladimir.[…] Io non faccio strategie e lui mi dice che sono un regista”, ha replicato Nicolas.

L’opinionista, piuttosto infastidita, ha fatto notare che l’attore continua a mancare di rispetto a tutti, compresa lei, attribuendole sostantivi e aggettivi maschili in diretta tv. Immediata la reazione del popolo del web che ha trovato di pessimo gusto la mancanza di sensibilità di Vaporidis, soprattutto nella giornata dedicata alla visibilità trans.

“Cara Vladi, vai cara Vladi prenditi questo applauso. Tu invece devi portare rispetto a me! Devi portare rispetto alle opinioni degli altri ricordatelo. L’opinione si rispetta. Io non contesto la tua opinione – ha sbottato Vaporidis come riporta Biccy – u mi hai dato del regista questo fai tu cara Vladi. Io posso non condividere quello che dici ma ti rispetto sempre”.

