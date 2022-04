Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock diventa un murale sul Muro Di Berlino

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la serata degli Oscar 2022 ha fatto il giro del mondo. Il gesto dell’attore, infastidito da una battuta sulla moglie Jada Pinkett, è ora diventato un murale. L’artista Eme Freethinker ha riprodotto la scena su una parte del Muro di Berlino, giocando sull’ironia. Sulla testa di Chris Rock, che riceve lo schiaffo, campeggia la scritta in inglese “La mia fantastica vita sui social media”, mentre su quella di Will Smith, che sferra il colpo, “Vita vera”.