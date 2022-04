La mamma di Kate Middleton ha trovato un modo molto speciale di celebrare il Giubileo della Regina

Naturalmente include striscioni e palloncini da festa

Si avvicina il Giubileo di Platino per festeggiare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta e ognuno si prepara a viverlo a suo modo. A Londra e in tutto il Paese ci saranno parate, concerti, celebrazioni e tutto il regno è invitato a partecipare. Per questo, anche Carole Middleton, la mamma di Kate ha deciso di dare il suo particolare contributo. Del resto, quando si tratta di festeggiare, lei se ne intende visto che ha fondato e gestisce la società di decorazioni e forniture per feste, Party Pieces. Così, per l’occasione, Ms Middleton ha lanciato una collezione esclusiva che ognuno potrà comprare per unirsi ai festeggiamenti royal.

La collezione si chiama “A Great British Party” e comprende palloncini, striscioni e bandierine “con un mix tra righe classiche e l’iconica Union Jack sormontata da rose inglesi”. Insomma: la perfetta celebrazione dello spirito British per chiunque voglia partecipare al Giubileo. La collezione, come racconta People, include anche dei “Right Royal Spectacle Union Jack Cake Toppers” ossia delle decorazioni per dolci che comprendono ritagli di cartone in miniatura della Regina, dei suoi famosi corgi, di bandierine britanniche e corone con su scritto “70 years”. Queste decorazioni, in particolare, saranno molto utili a chi vorrà partecipare alla competizione indetta da Fortnum And Mason in occasione del Giubileo. Ognuno, infatti, potrà cercare di realizzare il miglior pudding del Regno Unito proponendo una ricetta del famoso dolce che sia facile da fare a casa, ma d’effetto.

I bicchieri, i piattini e i tovagliolini a tema creati da di Middleton, poi, torneranno utili anche per “The Big Jubilee Lunch” il 5 giugno, quando i cittadini britannici sono incoraggiati a riunirsi “nello spirito di divertimento e amicizia”, ​​per ospitare o partecipare a una festa di strada, un picnic o un barbecue sempre in onore del Giubileo. “Il Regno Unito ha una lunga tradizione di feste in strada organizzate per celebrare eventi nazionali. Perché non organizzarne uno con i tuoi vicini per il Giubileo di Platino?” si legge sul sito web ufficiale. Per le decorazioni rivolgersi a Carole.

elle.com