“Isola dei Famosi 2022”, Antonio Zequila è il primo eliminato di questa edizione

Una nuova coppia di naufraghi entra in gioco: Guendalina e Edoardo Tavassi. Le coppie in nomination sono Lory e Marco, Blind e Roberta e Jeremias e Gustavo

Quarto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto da Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della serata una nuova coppia di naufraghi sbarca alla Palapa: Guendalina e Edoardo Tavassi, pronti a conquistarsi il loro posto nel gruppo.



Il primo eliminato di questa edizione del reality è intanto Antonio Zequila, che perde al televoto contro Floriana. Per lui è previsto il ritorno definitivo in Italia. Tra le coppie nominate nella scorsa puntata, Clemente Russo e Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni a lasciare Playa Palapa invece sono Clemente e Laura, che diventano concorrenti singoli su Playa Sgamada. Le coppie in nomination sono Lory e Marco, Blind e Roberta e Jeremias e Gustavo.

Ilary Blasi saluta tutti in studio e annuncia colpi di scena e tante emozioni. Sull’Isola dei Famosi si respira un’aria frizzantina, spiega la conduttrice, tra liti e tensioni e poi annuncia lo sbarco di due nuovi naufraghi i fratelli Tavassi e la prima eliminazione.

Tutti contro Carmen e Alessandro

In collegamento con l’Honduras Ilary inizia subito con le coppie nominate, prima fra tutte quella formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, per la terza volta in nomination.

Dopo aver mostrato una clip, dalla quale si capisce che tutto il gruppo è compatto contro la coppia Carmen-Alessandro, la conduttrice chiede il parere dei naufraghi sul duo incriminato. Jeremias è particolarmente convinto che non servano al gruppo perché si lamentano sempre, sono poco collaborativi e vadano quindi eliminati. Vladimir Luxuria dallo studio però interviene ricordando che l’eliminazione viene decisa dal televoto e non dai concorrenti.

Il caso del cocco sparito

A giocare contro Carmen Di Pietro anche il suo accanimento contro Blind, che lei accusa di aver preso un cocco. Ad Alessandro, che difende la madre, invece dà fastidio l’atteggiamento da leader di Jeremias, che pare voler decidere sempre chi e quando può accedere al cibo, mettendo la Di Pietro per ultima.