Harry Styles, è uscita la nuova canzone As It Was

L’artista ha pubblicato il nuovo singolo As It Was, il cui videoclip ufficiale ha gà superato dieci milioni di visualizzazioni su YouTube

Harry Styles è finalmente tornato. Il cantante, classe 1994, ha alzato il sipario sulla nuova era discografica distribuendo il brano As It Was.

HARRY STYLES, L’ANTEPRIMA DEL NUOVO BRANO

Dopo giorni di attesa, Harry Edward Styles, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato il singolo As It Was riscuotendo immediatamente ottimi consensi. Parallelamente alla distribuzione del brano, il cantante britannico ha rilasciato anche il video ufficiale di cui è protagonista.

Se alcuni giorni fa l’artista ha condiviso un breve teaser del filmato, ora Harry Styles ha regalato al pubblico il videoclip che ha già superato dieci milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nei giorni scorsi il cantante ha svelato l’arrivo del nuovo album rivelandone, titolo, cover e data di uscita.

Il suo terzo disco di inediti Harry’s House farà l’atteso debutto sul mercato il 20 maggio, la copertina del disco ha ricevuto grandi consensi contando al momento oltre sette milioni di like.



Nel corso degli anni Harry Styles ha scalato le classifiche di vendita, tra le sue canzoni più celebri Sign of the Times, Lights Up, Adore You e Golden.