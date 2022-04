Harry e Meghan Markle andranno alle nozze del figlio di Beckham

Nessun omaggio a nonno Filippo, ma accettano l’invito per la festa in Florida

Altro che sgarbo reale! E’ cosa nota la rabbia degli inglesi per la mancata partecipazione del principe Harry alla Commemorazione del nonno Filippo a Westminster.

Non solo i duchi di Sussex non hanno speso nemmeno una parola in ricordo del marito della Regina Elisabetta, ma ora pare ufficiale che saranno presenti la settimana prossima alle nozze di Brooklyn Beckham con Nicola Peltz. Harry e Meghan sarebbero gli ospiti d’onore della grande festa organizzata in Florida.

Insomma, dopo aver snobbato il memoriale del principe Filippo, adducendo scuse poco credibili (questioni di sicurezza, avrebbe detto Harry, ma la chiesa era piena di security vista la presenza di così tante teste coronate giunte da tutto il mondo), i duchi di Sussex sono attesi in Florida il 9 aprile al matrimonio del figlio di David e Victoria Beckham.

Brooklyn sposerà l’attrice Nicola Peltz nella villa a Palm Beach e sono invitate tante stelle di Hollywood. Harry e Meghan sono considerati cari amici dell’ex calciatore inglese e dell’ex Spice Girl (che tra l’altro erano stati gli ospiti più chiacchierati del matrimonio reale nel castello di Windsor nel 2018).

In Inghilterra c’è grande malcontento per la mancata partecipazione di Harry alla commemorazione del duca di Edimburgo e sapere che andranno invece alle nozze dei Beckham peggiora certamente la situazione. Pare ormai scontata dunque anche l’assenza dei Sussex al Giubileo di Platino, nonostante la Regina Elisabetta continui a ripetere di voler vedere i bisnipoti Archie e Lilibet. Chissà se cambieranno idea…