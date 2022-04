Da Tananai a Vasco: i concerti di primavera

E poi Coez e i Muse, ecco alcuni eventi musicali in programma assolutamente da non perdere nei prossimi mesi

Dai viaggi ai concerti, tra gli italiani ci sarebbe un enorme desiderio di ritornare a trascorrere momenti di svago come prima o forse ancora di più: è uno studio condotto da Swg per Trainline a dirci che il 74% degli intervistati sentirebbe la necessità di provare «nuove» esperienze. Sul podio delle attività più gettonate: i viaggi, un’uscita a cena con gli amici e i concerti.

E a proposito della musica, sono diversi gli artisti italiani e internazionali che hanno fissato le date dei loro tour in Italia e che, in alcuni casi, inizieranno già durante le prossime settimane: siete curiosi di conoscerle?

Coez

Silvano Albanese, in arte Coez, è noto per la militanza nei Brokenspeakers. Ha poi debuttato come solista con l’album Figlio di nessuno e nel 2019 ha festeggiato l’anniversario di carriera con È sempre bello. L’ultimo lavoro è l’album Volare pubblicato a dicembre del 2021 e che include la partecipazione di artisti noti tra cui Neffa, Guè Pequeno, Gemitaiz e Salmo.

Ritorna in tour con due date, il 14 aprile e 15 aprile 2022 rispettivamente a Brescia e Padova.

Samuele Bersani

Originario di Rimini, Samuele Bersani è un cantautore italiano cha pubblicato nel 1992 il suo album di debutto C’hanno preso tutto. Nel 2000 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Campioni” con la canzone Replay. Dopo 7 anni pubblica il suo ultimo album Cinema Samuele composto da 10 brani tra cui il singolo Harakiri e con cui ottiene la sua quarta Targa Tenco.

Da Bari a Roma e da Firenze a Trento, il tour prevede 15 concerti sparsi in Italia dal prossimo 9 aprile.

Fiorella Emma Alessandra Giorgia Elisa Gianna Laura

Il prossimo 11 giugno presso la RCF Arena Reggio Emilia si terrà il concerto che vedrà protagoniste Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Centomila è il numero delle voci che potranno unirsi alle protagoniste di questo spettacolo: è un evento che nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.

Mahmood

Alessandro Mahmoud ha raggiunto la notorietà nel 2012 partecipando alla sesta edizione del talent show X Factor nella categoria Under Uomini. Nel 2018 ha vinto Sanremo Giovani con il brano Gioventù bruciata, l’anno successivo vince il Festival di Sanremo con il brano Soldi. Affiancato da Blanco, vince Sanremo 2022 con Brividi.



Dal prossimo 21 aprile partirà il tour che lo vedrà esibire in numerose città italiane.

James Blunt

Dopo sei anni nell’esercito inglese, nel 2003 ha deciso di dedicarsi alla carriera di cantante. Nell’autunno 2004, James Blunt pubblica il suo primo disco Back to Bedlam. Dopo aver inciso numerosi successi, nel 2021 è tornato con il singolo Love Under Pressure.

Si esibirà a maggio 2022 in Italia e più precisamente a Padova, Assago e Gardone Riviera.

Marco Mengoni

Marco Mengoni ha trionfato alla terza edizione del talent show X-Factor nel 2009. Ha vinto il Festival di Sanremo 2013 con l’inedito L’essenziale. Nel 2021 pubblica il nuovo album Materia (Terra) certificato disco di platino grazie a singoli come Ma Stasera, Mi Fiderò e Cambia Un Uomo.

Il tour prevede tre concerti in Italia in programma a giugno 2022.

Vasco Rossi

Originario di Zocca (MO), Vasco Rossi si è dedicato alla musica pubblicando 17 album in studio. Sale alla ribalta nazionale con il brano Colpa d’Alfredo nel 1980 e il suo concerto a Modena Park tenuto l’1 luglio 2017 ha stabilito un record mondiale attraendo 225.173 spettatori. Nel 2019 ha rilasciato il singolo Se ti potessi dire.

Il tour 2022 inizierà a Trento il prossimo 20 maggio per concludersi a Torino il 30 giugno.

Cesare Cremonini

La carriera di Cesare Cremonini è iniziata a maggio del 1999 con la pubblicazione del brano 50 Special insieme a i Lùnapop. Ha poi pubblicato sei album in studio; all’ultimo è seguito Possibili scenari per pianoforte e voce. In questi anni ha sempre lavorato spostando la sua impostazione cantautorale con arrangiamenti ricercati distanti dalle tendenze del momento e diventando uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano.

Il tour si compone di 8 concerti in programma dal 9 giugno 2022.

Dua Lipa

La sua carriera ha inizio all’età di 14 anni pubblicando cover di canzoni su YouTube. Nel 2015 Dua Lipa firma un contratto con la Warner Music Group per poi pubblicare Be the One. L’album omonimo viene pubblicato a giugno 2017 dando vita a sette singoli di cui due nella top 10 britannica dei singoli. Si è aggiudicata numerosi riconoscimenti tra cui due Premi Grammy e tre BRIT Awards.

Sarà in Italia il 25, 26 e 28 maggio 2022.

Michele Bravi

Reso celebre dal talent X-Factor, Michele Bravi è un cantautore italiano che farà tappa al Gran Teatro Geox di Padova il 20 maggio 2022. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Il Diario degli Errori, certificato Disco di Platino, che anticipa l’album Anime di Carta. Nel 2022 è tra gli artisti alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano Inverno dei Fiori.

Tananai

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusini, ha debuttato nel 2017 con il progetto Not For Us pubblicando l’album To Discover and Forget. I primi singoli sono Volersi Male, Calcutta ed Ichnusa. Nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Sesso Occasionale che ha superato 1 milione e mezzo di ascolti su Spotify.

Da Venaria Reale a Milano, il prossimo tour prevede 5 date in Italia dal 13 al 23 Maggio 2022.

Tiromancino

Fondati a Roma nel 1989 da Federico Zampaglione, i Tiromancino debuttano nel 1992 con l’album Tiromancyno seguito da Insisto del 1994. Raggiungeranno la fama grazie all’album La Descrizione di un Attimo contenente l’omonimo brano. Successivamente hanno pubblicato altri otto album di inediti. L’ultimo lavoro è Ho Cambiato Tante Case pubblicato a ottobre 2021.

Il tour partirà il 17 marzo 2022.

Imagine Dragons

La celebre band degli Imagine Dragons torna in Italia l’11 giugno 2022 per esibirsi al festival I-DAYS a Milano. Nata a Las Vegas nel 2009 è una band salita alla ribalta nel 2012 con il singolo It’s Time. Il primo album pubblicato, dal titolo Night Visions, ha raggiunto la seconda posizione della Top 200 Billboard Chart vendendo 5,3 milioni di copie in tutto il mondo.

Muse

I Muse annunciano di essere i nuovi headliner di Firenze Rocks il 17 giugno 2022. Formatasi a Teignmouth nel 1994, la band ha pubblicato otto album in studio vendendone oltre 20 milioni in tutto il mondo. Hanno ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui due Grammy Awards, un American Music Award e cinque MTV Europe Music Awards.



