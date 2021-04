Rete 4, stasera torna “Dritto e Rovescio”

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà ospite di Paolo Del Debbio, a “Dritto e Rovescio” – in prima serata, su Retequattro, per commentare il nuovo decreto legge con le norme che sostituiranno quelle in vigore fino al 6 aprile, l’inchiesta che vede coinvolte alcune navi delle ONG indagate per aver intascato dei soldi per portare migranti in Italia e un giudizio sull’azione politica del Governo.

A seguire, intervista a tutto campo all’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero che analizzerà la situazione economica del Paese, le misure di ristoro introdotte dall’esecutivo Draghi e le prospettive a breve e lungo termine.

Come di consueto, attraverso le testimonianze e i racconti di commercianti e lavoratori autonomi alle prese con la crisi, un’ampia pagina sarà dedicato alle nuove restrizioni e al Decreto sostegni non sufficiente per aiutare tutte le categorie, mentre dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico arriva la proposta di allargare il reddito di cittadinanza agli immigrati. Infine, spazio a un dibattito sull’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e sul passaporto vaccinale proposto dall’Ue.