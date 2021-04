Rai, entra nel vivo il progetto Gender Equality

Il progetto Gender Equality della Rai entra nel vivo. Il questionario, messo a disposizione online in questi giorni, è il primo passo di un percorso virtuoso che vede il coinvolgimento di tutti dipendenti del Servizio Pubblico nella realizzazione della campagna aziendale per aumentare la consapevolezza e il rispetto delle pari opportunità e per promuovere azioni per il riequilibrio di genere al proprio interno.

Il questionario, disponibile sull’Intranet aziendale, è mirato ad acquisire una prima importante fotografia di quanto percepito dai lavoratori sull’attenzione alla parità di genere dell’azienda e sulla sua espressione.

I risultati delle compilazioni, che avverranno in forma rigorosamente anonima, consentiranno di acquisire informazioni utili per delineare con maggior accuratezza l’attuale contesto organizzativo.

L’elaborazione dei dati servirà, inoltre, nel corso del progetto all’individuazione delle strategie necessarie per migliorare l’organizzazione lavorativa e per sviluppare una cultura aziendale più inclusiva e attenta alla gestione delle diversità di genere.

Dopo il questionario, a partire dalla metà di aprile, il percorso progettuale proseguirà con ulteriori azioni: incontri formativi, focus group e tavoli di confronto. Ci sarà il coinvolgimento di un apposito e nutrito gruppo di progetto che studierà un percorso di riflessione e sensibilizzazione, oltre a elaborare le prime proposte operative. Tali proposte andranno a integrare il complesso degli interventi da includere nel Piano d’azione.