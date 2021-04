Musical su Diana prima su Netflix poi a Broadway

Un musical sulla principessa Diana finito in quarantena un anno fa a causa della pandemia si prepara a tornare in scena a Broadway, ma, in una formula totalmente inedita, debuttera’ prima su Netflix davanti a un’audience globale.

Un anno fa il sipario era calato su “Diana” dopo appena nove “previews”. Una versione della performance filmata nel corso di una settimana lo scorso settembre in un teatro della “lunga strada bianca” completamente vuoto di pubblico verra’ diffusa in streaming a partire dal primo ottobre, due mesi prima della ripresa delle “previews” al Longacre Theater il primo dicembre.

I produttori hanno annunciato che la prima dello show sara’ due settimane dopo, il 16 dicembre, 625 giorni dopo la data originaria. I biglietti sono gia’ in vendita e l’accordo con Netflix dovrebbe servire a generare interesse per lo spettacolo dal vivo: “Penso che la gente vedra’ il film e si convincera’ a venire a teatro di persona”, ha detto al “New York Times” Frank Marshall, un cineasta che e’ uno dei principali producer dello show.

Il musical vede Jeanna de Wall nella parte di Diana e Roe Hartrampf in quella del principe Carlo. La regia e’ di Christopher Ashley, premio Tony per “Come From Away”, con le coreografie di Kelly Devine, i testi di Joe DiPietro and David Bryan (il tastierista di Bon Jovi), che hanno creato il musical “Memphis”, un altro successo a Broadway premiato con un Tony.

