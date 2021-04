Giulia De Lellis: tutti i segreti del suo successo

Giulia De Lellis, nota ai più per il suo debutto come corteggiatrice a Uomini e Donne, è tornata in tv come ospite del Maurizio Costanzo Show. La 25enne di Pomezia, dopo l’esperienza nello show pomeridiano di Maria De Filippi che le ha permesso di essere conosciuta a un già vasto pubblico, non si è più fermata. Oltre alla sua partecipazione a vari programmi come il Grande Fratello Vip e alla pubblicazione del suo primo libro campione di incassi, è stato principalmente il lavoro sui social a farla diventare una delle influencer più note e pagate d’Italia, raggiungendo quasi 5 milioni di follower. Intervistata da Massimo Gramellini la De Lellis ha voluto raccontare quali sono, secondo lei, i suoi punti di forza e il segreto di tanto successo: “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono”. Alla domanda del giornalista sul perchè la gente dovrebbe seguire la sua vita raccontata quotidianamente online, la ragazza ha risposto: “Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che partita da un paese piccolissimo, con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, è riuscita ad ottenere tutto quello che desiderava”.

Ospiti della puntata anche Beatrice Valli e Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, che ha espresso la sua opinione sul fenomeno Giulia De Lellis: “Lei è la versione italiana del sogno americano. È una ragazza rimasta molto umile, molto con i piedi per terra. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono. Questa è la chiave del suo successo. È una ragazzina che porta un sacco di numeri ai brand, fattura un sacco, è a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina. I follower rivedono il sogno in lei”.

Insomma, la classica ragazza della porta accanto che realizza il suo sogno e stravolge la sua vita, come in una favola! E la favola di Giulia sembra non arrestarsi, infatti nei primi giorni di aprile la vedremo su Sky al suo debutto come attrice con Fabio Volo nel film “Genitori vs Influencer” di Michela Andreozzi.