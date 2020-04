Irina Shayk ha un nuovo amore? Gli indizi che portano a Vito Schnabel

Dieci mesi dopo la rottura con Bradley Cooper, la top model è stata fotografata mentre passeggia per New York – violando le norme di distanziamento sociale imposte dal coronavirus – vicino all’ex di Heidi Klum

C’è del tenero tra Irina Shayk e Vito Schnabel? La top model russa e il collezionista d’arte noto per le sue ex fiamme eccellenti – da Amber Heard a Heidi Klum passando per Demi Moore e Elle Macpherson – sono stati fotografati mentre passeggiano vicini per le strade di New York ignorando le norme di distanziamento sociale imposte dall’emergenza coronavirus. I due, che hanno le mascherine ma non le indossano, sono stati anche paparazzati mentre entrano nell’appartamento di lui a Manhattan.

Le immagini hanno subito fatto il giro dei social, scatenando polemiche per la violazione delle regole anti pandemia ma anche elucubrazioni sulla nascita di un nuovo amore.

Un insider ha confermato a PageSix che «i due si frequentano», precisando: «Gira voce che siano fidanzati, ma non è chiaro se la loro sia davvero una relazione romantica». Mentre un’altra fonte ha assicurato: «Sono solo amici di vecchia data».

Non è la prima volta che Irina si fa vedere con un altro uomo da quando nel giugno 2019 ha rotto con Bradley Cooper, da cui ha avuto la piccola Lea. Nei mesi scorsi era stata avvistata spesso con l’amico Riccardo Tisci, stilista e direttore creativo di Burberry. Certo è che la storia d’amore con Bradley Cooper è davvero archiviata. Senza rancore, pare. «Siamo stati molto fortunati a provare ciò che abbiamo provato l’uno per l’altra. Due persone fantastiche non devono per forza formare una bella coppia», ha detto lei lo scorso gennaio. Per poi aggiungere, senza temere di mettere da parte l’orgoglio: «Cosa mi aspetta adesso? La vita senza B è un nuovo terreno». Magari da esplorare, a dar retta agli ultimi rumors, con Vito Schanbel.

Vanityfair.it