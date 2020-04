Belen: ‘Stefano e io lavoriamo per un altro figlio: mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e quindi possiamo lasciarle Santiago per qualche ora…’

L’argentina racconta la sua vita di coppia con De Martino ai tempi della quarantena

‘Siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo’

Belen racconta la sua vita di coppia con Stefano De Martino ai tempi dellla quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. La showgirl 35enne a Chi svela: “Stefano e io lavoriamo per un altro figlio”. Nonostante nell’appartamento di Milano, dove vivono, ci sia anche il figlio Santiago, l’argentina e il marito hanno trovato comunque il modo di avere un po’ d’intimità.

“Abbiamo la fortuna che mia mamma (Veronica Cozzani, ndr) abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri”, racconta Belen Rodriguez al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Poi aggiunge: “Ieri Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose e mi ha preparato la colazione”. Infine ammette: “A me piacerebbe un altro figlio”.

Belen e Stefano approfittano della quarantena per far diventare realtà il progetto legato a una nuova cicogna. I due stanno bene a casa. Belen sottolinea: “Siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo in casa, perdendoci le cose fondamentali. E poi proveniamo da famiglie molto unite e per noi la felicità, come la difficoltà, dev’essere condivisa”.

