Amedeo Minghi in ospedale: ma il Coronavirus non c’entra

Ore difficili per Amedeo Minghi. Il noto cantante è ricoverato in ospedale, come annunciato sul suo profilo Facebook. Dove il 72enne ha pubblicato un video che lo ritrae in lacrime e con la mascherina. L’artista ci ha tenuto subito a precisare che non sta male per il Coronavirus ma per altre ragioni che, per il momento, ha preferito non specificare. Non è la prima volta che il maestro ha problemi di salute: già nel 2017 aveva avuto qualche difficoltà. “Sono in ospedale per ragioni diverse dal Coronavirus, per tante piccole cose che hanno provocato dei problemi, ma non per Coronavirus”, ha spiegato ora Minghi in un video che trovate più in basso.

“È un grande piacere ritrovarvi su questa pagina che avete tanto amato. Questa diretta è per scusarmi con voi per aver ritardato così tanto a proseguire il dialogo, interrotto bruscamente. Ma sapete, quelli come me, un po’ da risonanza magnetica, hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto e triste autolesionismo che guarda caso colpisce le persone che amiamo di più… Quindi, a parte nipoti e figli, ci siete voi”, ha dichiarato Amedeo Minghi, che è ricoverato da qualche giorno a Roma.



“Questa mascherina è per il Coronavirus, bisogna sempre stare attenti. Sapervi accanto per me è importante…Io vi penso, spero che torniate numerosi su questa pagina per rivivere insieme le emozioni che sempre abbiamo condiviso, incontri, firmacopie, riprendere il filo del discorso che io ho interrotto e che voglio recuperare. Spero di rivedervi, anche con modalità diverse dal passato, piango lacrime di emozioni”, ha concluso l’artista.



Gossipetv