Domani debutterà, su Rai RadioLive, il programma “T’innamoreRai di me”

Rai RadioLive, da domani, martedì 2 aprile alle 20, arricchisce il proprio palinsesto con un nuovo programma: “T’innamoreRai di me”, condotto da Cristina Gimignani, giornalista e scrittrice, che unisce il fascino della politica, alla magia dei territori del ‘bel paese’, con interviste, musica e leggende. Filo conduttore, lo storytelling legato alla vita di personaggi che hanno reso grande la politica italiana, da Giulio Andreotti a Enrico Berlinguer, da Bettino Craxi fino a Umberto Bossi, passando per Amintore Fanfani, Rosa Russo Iervolino, Altero Matteoli. Sullo sfondo, le loro città d’origine, cantanti e racconti provenienti da ogni parte d’Italia. Coinvolti nel racconto: amministratori locali e testimoni, che commenteranno vita e opere dei vari personaggi, che interverranno attraverso documentari d’epoca e tribune politiche. La “forma partito” in Italia è stata la più grande novità politica del’900 europeo che accompagnava il cittadino in ogni sua esigenza, dalla culla alla bara. I partiti Made in Italy, erano vere e proprie comunità, mondi complessi. Strettamente legato al suo territorio, ogni politico ne è stato figlio prediletto, mantenendone caratteristiche ideali e spesso anche fisiche. Le 100 città italiane, sfileranno così insieme a Borghi e paesi, per rimanere impressi per sempre, nei cuori degli ascoltatori. Le prime quattro puntate saranno dedicate a Giulio Andreotti per la città di Roma, Francesco Cossiga per la Sardegna, Altero Matteoli per la Toscana e Rosa Russo Iervolino per la Campania. “T’innamoreRai di me”, in onda il martedì alle 20 e in replica il giovedì allo stesso orario, si ascolta al link www.radiolive.rai.it, su Rai Play Radio, sull’app di Radio Rai, sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre televisivo.