Oscar 2023, David Byrne, Rihanna, Diane Warren sul palco per la 95esima notte delle stelle

Tra i film in lizza “Everything Everywhere All at Once” guida con 11 candidature, seguito da “Gli spiriti dell’isola” e “Niente di nuovo sul fronte occidentale” appaiati a 9

“Everything Everywhere All at Once” domina le nomination e sbarra la strada a un mostro sacro come Steven Spielberg. Arrivato in corsa dopo avere stravinto ai Critics Choice Awards, “Everything Everywhere” ha vinto anche alla 29esima edizione dei Sag Awards portando a casa ben 4 statuette, tra i quali quello per la Miglior attrice protagonista a Michelle Yeoh. Il film dei Daniels fa quindi ancora il vuoto intorno a sé ponendosi definitivamente tra i favoriti alla vittoria.



Salirà invece sul palco con la Warren, Sofia Carson che interpreta “Applause” nel film, frutto della collaborazione tra Iervolino and Lady Bacardi Entertainment e We Do It Together di Chiara Tilesi e Lucas Akoskin, e che venerdì sarà presentato all’Onu di New York dopo l’anteprima al Festival di Taormina 2022.

“Sono onorata di aver scritto la canzone ‘Applause’ per il potente film “Tell it like a woman”. Far parte di un progetto che promuove le donne davanti e dietro la macchina da presa è stata un’esperienza molto gratificante“, ha dichiarato Diane Warren.

Sono stati intanto assegnati a Hollywood i premi dell’Associazione dei Costumisti: Catherine Martin ha vinto nella categoria costumi d’epoca per “Elvis”, mentre Sherley Kurata ha ritirato la statuetta per “Everything Everywhere” e Jenny Eagan per “Glass Onion”, quest’ultimo non candidato agli Oscar: la cinquina vede in gara anche “Babylon”, “Black Panther: Wakanda Forever” e “Mrs. Harris Goes to Paris”.

Agli Oscar 2023 anche tanta musica. David Byrne, Rihanna, Diane Warren saranno infatti sul palco degli Academy Awards tra il 12 e il 13 marzo per la 95esima notte delle stelle. 35 anni dopo l’Oscar per “L’ultimo imperatore” di Bernardo Bertolucci, l’ex Talking Head tornerà agli Oscar per presentare il brano “This is A Life” dei crediti finali di “Everything Everywhere All at Once”, uno dei cinque candidati al premio per la migliore canzone originale nella ‘notte delle stelle’.

