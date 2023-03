Meghan Markle e il principe Harry “sfrattati” da re Carlo

I Sussex perdono la dimora nel Regno Unito e fanno gli “scrocconi” con gli amici

Brutto periodo per Meghan Markle e il principe Harry.

Pare che dopo l’uscita del libro “Spare” Re Carlo abbia deciso di sfrattare i duchi di Sussex da Frogmore Cottage lasciando la dimora al principe Andrea. L’attrice americana che ha sposato il figlio del sovrano d’Inghilterra è andata su tutte le furie. Già da tempo lamentava la sua delusione per la ricchezza del marito, che sperava potesse regalarle una vera vita da principessa. La coppia rimedierebbe facendo la “scroccona” con gli amici vip.

Re Carlo sfratta i Sussex

Meghan Markle e il principe Harry non avrebbero più una casa nel Regno Unito. Pare infatti che Re Carlo abbia deciso, dopo l’uscita del libro “Spare” che prende di mira la famiglia reale, di sloggiare il figlio e la nuora da Frogmore Cottage consegnando le chiavi al fratello, il duca di York. Buckingham Palace avrebbe emesso l’avviso di sfratto pochi giorni dopo la pubblicazione dell’autobiografia del duca di Sussex. Al principe Andrea, che attualmente abita la Royal Lodge (e che non vorrebbe lasciarla perché più grande), sarebbero state consegnate le chiavi di Frogmore proprio la settimana scorsa.

Frogmore Cottage, l’unica dimora dei Sussex

Frogmore Cottage si trova a pochi passi da Adelaide Cottage, la residenza dei principi del Galles, che si erano trasferiti con i figli proprio dal centro di Londra per dare una vita più “normale” ai bambini. L’abitazione da cui sono stati sfrattati Meghan Markle e il principe Harry ha cinque camere da letto e ampi giardini. Era stata ristrutturata prima che si trasferissero i Sussex e i lavori erano costati 2,7 milioni di sterline. Quando l’attrice e il fratello di William sono volati Oltreoceano la dimora è stata occupata dalla cugina Eugenia di York e dal marito Jack Brooksbank. Alla loro partenza per il Portogallo, Frogmore Cottage è tornato ai Sussex. Non è chiaro se Meghan e Harry si opporranno allo sfratto.

Meghan Markle delusa

La notizia dello sfratto arriva pochi giorni dopo un altro pettegolezzo reale. Si dice che Meghan Markle sia rimasta molto delusa dalla ricchezza del principe Harry. L’attrice americana sperava di poter fare una vita da principessa del jet set, come racconta a GB News il biografo reale Tom Bower, perché si immaginava un conto da centinaia di milioni di dollari. Non potendosi concedere i lussi e i sogni sperati, la coppia avrebbe rimediato “scroccando” agli amici vip. Secondo Bower, i Sussex avrebbero ricevuto “regali” per quasi cinque milioni di dollari. Da George Clooney e Amal Alamuddin hanno ottenuto in dono la luna di miele italiana sul lago di Como, ma anche il baby shower di Archie sarebbe stato “offerto” dalle amiche Amal e Serena Williams.