Grey’s Anatomy, Meredith Grey lascia la serie TV. Ellen Pompeo “Andrà bene senza di me”

Nel settimo episodio della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, andato in onda in America il 23 febbraio, la protagonista si è congedata dal Seattle Grace Hospital e dal compagno, il chirurgo Nick Marsh. Il finale, però, resta aperto, perché la natura provvisoria o definitiva dell’addio non è stata ancora chiarita

Nel settimo episodio della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, andato in onda in America il 23 febbraio, Ellen Pompeo ha lasciato la serie. La dottoressa Meredith Grey, arrivata nel 2005 al Seattle Grace Hospital come specializzanda, coinvolta sia nell’intensa storia d’amore con Derek Shepherd (interpretato da Patrick Dempsey), che è finita con la tragica morte del compagno, sia nell’amicizia con Cristina Yang (intepretata da Sandra Oh), alla quale ha dichiarato “tu sei la mia persona e lo sarai sempre. Derek è l’amore della mia vita, ma tu sei la compagna della mia anima”, e infine diventata chirurgo e primario, è ora uscita di scena per permettere alla figlia maggiore Zola di frequentare una scuola per eccellenze a Boston. Il finale, però, resta aperto, perché la natura provvisoria o definitiva dell’addio non è stata ancora chiarita: la stessa Pompeo ha garantito che, a prescindere dalle apparizioni fisiche, la voce fuori campo di Meredith risuonerà anche negli episodi successivi. Se in attesa di un futuro ritorno della protagonista i fan hanno messo in dubbio il senso di proseguire una storia che ha ormai perso uno dei suoi punti di riferimento, lo scorso settembre l’attrice aveva invece dichiarato a Yahoo Entertainment non solo che “Grey’s Anatomy andrà bene senza di me”, ma anche che “farò sempre parte di questa serie, essendone la produttrice esecutiva. Ho trascorso due decenni della mia carriera in Grey’s Anatomy: è il mio cuore e la mia anima, e non andrò mai via veramente fino a quando andrà in onda“.

I’LL FOLLOW THE SUN

Nell’episodio intitolato I’ll Follow The Sun Meredith, assistita dal chirurgo e compagno Nick Marsh (intepretato da Scott Speedman), compie senza successo un’ultima operazione sulla famosa autrice Tessa Hobbes. Dopo la morte della donna, la coppia affronta i problemi della loro relazione: Meredith ha deciso di trasferirsi a Boston senza consultare Nick e, pur volendo l’uomo nella sua vita, “se devo scegliere, sceglierò me e i miei figli. Scelgo ciò che è meglio per noi e non ti supplicherò di amarmi”. Tra i brindisi della festa di addio organizzata in ospedale per l’ultimo giorno in città, la dottoressa osserva tutte le persone vicine, ma Nick non c’è. Una volta accorso in ospedale per non perdere la donna che ama, il chirurgo scopre che ormai è troppo tardi: Meredith si è già diretta in aeroporto, e il traffico della città gli impedisce di raggiungerla. In un’ultima telefonata, Nick dichiara alla compagna i propri sentimenti, vividi dal giorno del loro primo incontro e durati in ogni giornata trascorsa insieme. All’altro capo Meredith ascolta ogni parola, ma finge di non avere linea e promette di richiamarlo una volta arrivata a destinazione. Infine, la dottoressa si sofferma sulle parole di congedo contenute nelle pagine dell’ultimo libro scritto da Tessa: “La fine della mia storia non è una sorta di per sempre, perché sono ancora viva, sono ancora qui e il sole sorge ancora“.