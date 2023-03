Film stasera in TV da non perdere mercoledì 1 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 1 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Last Vegas, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Agrodolce commedia con Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas e Kevin Kline. Uno scapolo festeggia il suo addio al celibato con gli amici di una vita.

Il sapore del successo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Bradley Cooper che interpreta uno chef che vuole rilanciare la sua carriera dopo i vizi del passato.

Il principe abusivo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Alessandro Siani e Christian De Sica in una commedia. Un giovane squattrinato viene ingaggiato da una principessa e stravolge i protocolli di corte.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Un’ombra sulla verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due

La vendita di una cantina a un uomo solo all’apparenza tranquillo turberà la vita di una famiglia parigina.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Vi presento Joe Black, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Brad Pitt ed Anthony Hopkins in un dramma romantico. La morte viene a riscuotere l’anima di un burbero magnate.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

John Wick, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Il film che ha rilanciato la carriera di Keanu Reeves. A un ex sicario ammazzano il cane: si vendicherà in modo sanguinolento.

Rush, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Chris Hemsworth e Daniel Bruhl nel biopic di Ron Howard sulla rivalità tra i piloti James Hunt e Niki Lauda.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

Cry Macho – Ritorno a casa, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Clint Eastwood in un road movie di ambientazione western.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Pokémon: Detective Pikachu, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Primo film dei Pokémon in live action, con Ryan Reynolds voce di Pikachu.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Collateral, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tom Cruise e Jamie Foxx in un thriller di Michael Mann. Un killer sequestra un tassista e lo costringe ad accompagnarlo per le vie di Los Angeles.

No sudden move, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Benicio Del Toro, Don Cheadle, Jon Hamm e Ray Liotta in un gangster movie a firma di Steven Soderbergh.

Non è un Paese per vecchi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Javier Bardem in un film cult dei fratelli Coen. Un uomo si impossessa di un ricco malloppo ma viene braccato da uno psicopatico.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Bohemian Rhapsody, ore 21:25 su Rai 1

Rami Malek nel film che racconta la storia di Freddie Mercury e dei Queen.

Mare Fuori 3, ore 21:20 su Rai 2

Terza stagione della serie con Carolina Crescentini ambientata nel carcere minorile di Nisida.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Buongiorno, mamma! 2, ore 21:20 su Canale 5

Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Stella Egito nella seconda stagione del family drama.

La mummia, ore 21:20 su Italia 1

Remake di un iconico film, con Tom Cruise che veste i panni del protagonista nella pellicola.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Hitman – L’assassino, ore 21:25 su Nove

Film tratto dalla nota saga di videogiochi, con Timothy Olyphant nei panni di un assassino che si ritroverà a dover salvare una ragazza.