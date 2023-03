Elisabetta Canalis a Milano con il campione di kickboxing

Da mesi si vocifera che la ex velina sia in crisi con il marito Brian Perri

Elisabetta Canalis è arrivata a Milano da Los Angeles per la Fashion week senza il marito Brian Perri con cui si vocifera che sia in crisi da mesi. Il settimanale “Chi” ha paparazzato la ex velina insieme al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, detto “Iceman”. I due sono stati avvistati a cena insieme con una coppia di amici, poi sono stati fotografati mentre entravano dallo stesso portone di un palazzo meneghino che ospita la Canalis.

Paparazzata con “Iceman”

Elisabetta Canalis, 44 anni, a Milano ha preso parte agli appuntamenti della fashion week, ma nel tempo libero si è rilassata con gli amici. Durante una di queste serate in libertà è stata pizzicata insieme a Georgian Cimpeanu, 29 anni, tre volte campione del mondo WAKO. I due hanno cenato al Sant’Ambroeus con una coppia di amici e poi hanno lasciato il locale separatamente prendendo due taxi differenti, salvo poi arrivare entrambi alla stessa destinazione, ovvero il palazzo meneghino che ospita la ex velina.

La passione per la kickboxing

Non è un mistero che Elisabetta Canalis si sia innamorata della kickboxing. Anche negli Usa si allena tenacemente e sui social ha mostrato video e foto anche con il campione del mondo Georgian Cimpeanu. A Milano lei lo ha raggiunto nella palestra dove si addestra e poi si sono ritagliati momenti a due nell’appartamento di lei tra un impegno e l’altro. Insomma, se finora sono stati visti insieme per motivi sportivi, adesso pare che possa esserci anche dell’altro.

La crisi smentita con Brian

Da diversi mesi si rincorrono voci su una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. I diretti interessati hanno sempre smentito, nonostante sui rispettivi social le immagini di coppia siano sempre più rare e nonostante i viaggi di lei in Italia si siano intensificati facendo pensare a una nostalgia della ex velina per l’Italia. A inizio anno lei aveva postato anche gli scatti di un viaggio al mare con un’amica, poi il panorama di una nuova casa senza Brian. Da tempo ormai mancano dediche reciproche e foto romantiche.

Le nozze con Perri

Elisabetta Canalis ha conosciuto il chirurgo estetico Brian Perri nel 2013. I due si sono incontrati a una festa di Halloween in America. La ex velina si era trasferita a Los Angeles per amore dell’attore George Clooney con cui aveva fatto coppia per diverso tempo. Perri è apparso subito il principe azzurro della Canalis: si sono perdutamente innamorati e sposati nel 2014. L’anno successivo è nata la loro unica figlia Skyler Eva. Di lui Elisabetta diceva: “Mio marito è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi vuole il mio bene”.