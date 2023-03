Eleonora Boi incinta, secondo figlio da Danilo Gallinari

La giornalista sportiva e il cestista hanno annunciato la dolce attesa sui social durante una vacanza in Messico

Eleonora Boi e Danilo Gallinari hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro secondogenito. La giornalista ha posato insieme al marito sfoggiando il suo bellissimo pancione: “Felici per 4, non vediamo l’ora di conoscerti”. Lei e il cestista sono già genitori di Anastasia, nata a dicembre 2020.

Eleonora Boi e Danilo Gallinari hanno approfittato di una vacanza in Messico per annunciare la seconda gravidanza della giornalista sportiva. Hanno posato insieme per una serie di scatti social con il pancione in mostra, fasciato da abitini coloratissimi e attillati. Innamorati e felici, si stringono in dolci abbracci e si scambiano baci languidi mentre il cestista accarezza il ventre di sua moglie.

Genitori bis

Eleonora Boi e Danilo Gallinari sono già genitori di Anastasia, che ha compiuto 2 anni a dicembre. Come già avvenuto per la sua prima gravidanza, la giornalista sportiva non ha documentato sui social il crescere del pancione ma per dare la bella notizia ha aspettato che le forme fossero già esplosive. Aveva annunciato la prima dolce attesa poco più di due mesi prima del parto e, se anche in questo caso ha fatto la stessa scelta, il bebè potrebbe nascere tra aprile e maggio.

La storia d’amore tra Eleonora Boi e Danilo Gallinari

Eleonora Boi e Danilo Gallinari fanno coppia dal 2019. Inizialmente avevano avuto un breve flirt, poi il ritorno di fiamma è stato fatale. Per amore lei ha lasciato Milano, dove lavorava come giornalista, e l’ha raggiunto negli Usa. Attualmente vivono a Boston ma la scorsa estate sono tornati per un periodo in Italia per celebrare le nozze. Hanno scelto un’antica villa nobiliare del XVIII secolo sul Golfo degli Angeli per sposarsi e durante il ricevimento hanno intrattenuto amici e parenti con canti e balli sfrenati e una torta mastodontica a 10 piani. Presto avranno un altro bellissimo motivo per fare festa.