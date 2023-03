Drusilla Foer a Igor Righetti su Rai Isoradio: “Un personaggio antierotico? Non bacerei Fabio Fazio”

L’attrice, cantante e conduttrice televisiva ha avuto un “passaggio” a “L’autostoppista”, l’auto pet friendly più famosa d’Italia. “Un mio sogno erotico? Fare sesso sfrenato con un politico molto potente per vederlo fare cilecca”

“Un personaggio antierotico? Non bacerei Fabio Fazio”. È quanto rivelato dall’irriverente attrice, cantante, conduttrice televisiva e star del web Drusilla Foer durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista” in onda in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio, seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti. Qual è il sogno erotico di Drusilla Foer? “Mi piacerebbe fare sesso sfrenato con un politico molto potente per vederlo fare cilecca”, ha risposto senza esitazioni. E se a un invito a cena scoprisse che si tratta di un ristorante che cucina soltanto piatti a base di insetti, che cosa farebbe Drusilla? “Mi alzo, vado a prendere un panino e torno a tavola”. Igor Righetti ha poi chiesto all’attrice e conduttrice se, in un incontro amoroso, si fosse mai mascherata: “Una volta mi sono vestita male: questo signore mi corteggiava e mi diceva quanto fossi elegante, ben vestita, quanto fossi chic e questa è una roba che detesto che venga notata nella mia persona. Avrei preferito mi dicesse ‘come sei simpatica, come sei erotica, attraente, buffa’. Allora ci sono uscita vestita proprio male, facevo schifo”.Che cosa non sopporta più Drusilla?” La televisione ossequiosa, il giornalismo ossequioso, il cinema ossequioso. Tutto ciò che è tranquillizzante, che non crea una crisi, che è asservito perché questo abbassa il livello culturale di una nazione”. Giovedì 2 marzo salirà a bordo Mara Maionchi e venerdì sarà la volta di Ivana Spagna.

“L’autostoppista” è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet influencer Byron con 26 mila follower su Instagram, che interagisce con gli “autostoppisti. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, imprenditori, scrittori, giornalisti, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità. Non manca lo spazio “Diamo i numeri” dell’influencer con oltre 200 mila follower, Lorenzo Castelluccio, in cui vengono raccontati i dati statistici di tutto ciò che ci circonda.

Oltre 700 i personaggi che finora hanno avuto bisogno di un “passaggio” in questi tre anni di programmazione, tra i quali, Mara Venier, Renzo Arbore, Al Bano Carrisi, Piero Chiambretti, Vittorio Sgarbi, Piero Angela, Renato Pozzetto, Orietta Berti, Franca Leosini, Giusy Ferreri, Maria Grazia Cucinotta, Diego Abatantuono, Donatella Rettore, Vittorio Feltri, Povia, Elisa Isoardi, Pupi Avati, Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Katia Ricciarelli, Beppe Severgnini, Massimo Boldi, Cristina D’Avena, Simona Ventura, Caterina Balivo, Adriano Panatta, Giovanni Allevi, Gianfranco Vissani, Santo Versace e Massimo Giletti.

“L’autostoppista” viaggia sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul sito e l’app RaiPlay Sound (www.raiplaysound.it/isoradio), in tv sul digitale terrestre al canale 705 e sul sito di Rai Isoradio dove si trovano anche le puntate in podcast.