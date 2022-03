So Wine So Food Uomo delle stelle, la sketch comedy arriva in prima tv su Sky Uno

Da sempre la buona cucina fa emozionare e godere, a partire dal 7 marzo la buona ristorazione farà anche ridere di gusto, parola di Stefano Cocco alias Uomo delle Stelle, al timone della sketch comedy in arrivo in prima tv assoluta su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Dal 7 marzo alle ore 20 in prima tv assoluta su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW, è in arrivo il programma che oltre ad emozionare e far godere perché parla di buona cucina, vi farà anche ridere. Di gusto! So wine so food Uomo delle stelle, è una sketch comedy dedicata alla cucina (realizzata con Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media) che promette di svelare trucchi e segreti sul mondo dell’enogastronomia. Dieci puntate che affrontano in modo leggero e ironico un tema legato alla ristorazione sempre diverso, stereotipi inclusi. Ad accompagnarci in ogni puntata il protagonista della serie Stefano Cocco, per tutti L’uomo delle stelle. Sarà lui a rispondere alle richieste di aiuto di ristoratori e clienti e a suggerisce al pubblico “tips & tricks” sul mondo della ristorazione.