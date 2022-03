Red, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film d’animazione Disney

Nuovo film Disney Pixar dal ricco cast, originale e italiano, in uscita il prossimo 11 marzo 2022 su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Scopriamo le parole dei doppiatori nostrani

Red è il nuovo film d’animazione che farà il proprio esordio su Disney+ il prossimo 11 marzo 2022. Piattaforma streaming visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. L’ultimo lungometraggio Pixar è un vero e proprio tripudio di colori che promette di entusiasmare critica e pubblico. Alla regia vi è Domee Shi, che ha così commentato il suo ultimo lavoro nel corso della conferenza stampa per l’anteprima nazionale.

“Il panda è rosso perché è il colore delle emozioni ma, al tempo stesso, della purezza. Mei mi rappresenta a quell’età. In quegli anni corpo e mente si trasformano e ci si trova in costante conflitto con la propria madre. Un rapporto davvero complicato ma fatto anche di grande complicità. Appartiene a tutt’altra generazione rispetto a sua mamma e nonna. Ho provato a tornare indietro fino a quel tempo, provando a risolvere quei conflitti”.





Differenti le sue fonti d’ispirazione. Per Red ha mescolato animazione occidentale, principalmente americana, e stile orientale, soprattutto giapponese. Il look del film deriva ovviamente dallo stile visivo di manga e anime: “Fin da piccola ero affascinata dalle trasformazioni in stile Sailor Moon”. In generale si respira un’esagerazione stilistica ed estetica che richiama non solo agli anime ma anche a uno dei suoi registi preferiti, Wes Anderson. Il colore e la composizione visiva è un richiamo alla sua filmografia.

RED, TRAMA E CAST

Mei Lee ha 13 anni e si ritrova in una fase della sua vita piena di cambiamenti. Questi riguardano tanto il fisico quanto la mente. Tutto ciò la pone in contrasto con la sua famiglia e, al tempo stesso, in perenne imbarazzo tra i suoi coetanei. Scopre inoltre d’avere una capacità singolare, tramandata in famiglia.

Quando i sentimenti hanno la meglio su di lei, si trasforma in un panda rosso gigantesco. Riuscire a gestire questo enorme carico sembrerà impossibile, tra scuola e una madre iperprotettiva. Come riuscirà a gestire tutto ciò la giovane Mei Lee?

Ecco il cast originale:

Rosalie Chiang: Mei Lee

Sandra Oh: Ming Lee

Ava Morse: Miriam

Maitreyi Ramakrishnan: Priya

Orion Lee: Jin Lee

Wai Ching Ho: Nonna di Mei

Ecco i doppiatori italiani di Red:

Chiara Fabiano: Mei Lee

Daniela Calò: Ming Lee

Nicole Damiani: Miriam

Vittoria Bartolomei: Abby

Sara Labidi: Priya

Antonella Giannini: Nonna

Valeriano Corini: Tyler

Cinzia De Carolis: Zia Chen

Mirta Pepe: Zia Ping

Oliviero Dinelli: Signor Gao

Numerose le guest star in questa pellicola, a partire da Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore, che hanno prestato la voce a Helen e Lily. Spazio anche per Marco Maccarini e Federico Russo, nei panni di un conduttore radiofonico e un annunciatore televisivo.