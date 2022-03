Lady Gaga e Bradley Cooper, l’abbraccio sul red carpet

Alla cerimonia degli Oscar 2019 hanno fatto sognare i fan con una meravigliosa performance musicale, che seguiva l’interpretazione di coppia nel pluripremiato A Star Is Born: dalle indiscrezioni del gossip alle molteplici smentite, oggi eccoli di nuovo vicini sul tappeto rosso dei SAG Awards. L’intesa è quella di sempre

Era il 24 febbraio 2019 quando sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, in occasione della 91esima edizione della cerimonia degli Oscar, andò in scena uno spettacolo destinato a riempire per mesi le pagine dei giornali. Più di gossip, che di cinema. Sì, perché Lady Gaga e Bradley Cooper, reduci dall’interpretazione di coppia nel pluripremiato A Star Is Born, si esibirono sulle note della dolce Shallow – la canzone del loro film che vinse la statuetta – mostrando un’intesa pazzesca.

Così pazzesca che in molti iniziarono a fantasticare di una possibile relazione tra la popstar e l’attore: quell’amore così intenso sul grande schermo, poteva essersi tramutato in realtà? Un quesito che le testate rosa hanno cavalcato a lungo, nonostante le ripetute smentite dei diretti interessati: «Credo che i social media siano la toilette di internet», disse seccata Miss Germanotta. «Io e Bradley abbiamo semplicemente mostrato quello che volevamo mostrare, è il nostro lavoro».

Tra l’altro, ad alimentare le indiscrezioni, erano arrivate le separazioni delle due star con i rispettivi partner, a distanza di poche settimane l’una dall’altra: Lady Gaga aveva detto addio a Christian Carino, che si mormorava fosse in procinto di diventare suo marito, mentre Cooper aveva chiuso con Irina Shayk, storica fidanzata e mamma di sua figlia Lea. «È tutto pronto per la nuova unione», continuavano a ripetere i fan più cocciuti, senza però trovare alcuna conferma ufficiale.

Così, a poco a poco, il fuoco delle indiscrezioni si è spento, lasciando libere le due star di rifarsi una vita sentimentale: lei ha ritrovato il sorriso con l’imprenditore Michael Polanski, lui invece pare sia single e si stia dedicando soltanto alla sua bambina (nonostante qualcuno parli di un ritorno di fiamma con Irina). Oggi eccoli di nuovo insieme, Gaga e Bradley, sorridenti e complici sul red carpet dei SAG Awards, a Santa Monica: due parole veloci, poi il tenerissimo abbraccio.

A tre anni di distanza da quella performance che ha mandato in subbuglio il gossip, l’intesa resta sempre la stessa. I pettegolezzi, per loro fortuna, no.



vanityfair.it