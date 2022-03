Guerra in Ucraina, Roberto Bolle: “D’accordo nel prendere posizioni di distanza da Mosca”

L’étoile interviene sull’invasione dell’Ucraina durante la conferenza stampa a Dubai di presentazione dello spettacolo con i suoi Friends. “Sicuramente si sta facendo di tutto per isolare la Russia e rendere chi decide questa guerra, che è un uomo solo, isolato da tutto e con ogni mezzo”. E aggiunge: “Non c’è possibilità e volontà di andare e partecipare ad alcunché della Russia finché la situazione non sarà risolta e tornata alla normalità”.

la Russia “e rendere chi decide questa guerra, che è un uomo solo, isolato da tutto e con ogni mezzo. Sono assolutamente d’accordo nel prendere posizioni di distanza e distacco” e “la solidarietà verso gli ucraini è sicuramente dovuta e sentita, e non c’è possibilità e volontà di andare e partecipare ad alcunché della Russia finché la situazione non sarà risolta e tornata alla normalità”. Lo ha dichiarato Roberto Bolle in conferenza stampa al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.