Rai1, stasera torna “Settestorie”

Stasera alle 23.40 su Rai1 nuovo appuntamento con “Settestorie”, il programma di approfondimento di Monica Maggioni. Protagonista della conversazione sarà Giacomo Poretti, attore, sceneggiatore, componente insieme ad Aldo e Giovanni del trio comico più famoso in Italia. Giacomo racconta la sua brillante carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche la sua vita lontano dal palcoscenico: dagli anni precedenti il successo in corsia in ospedale come infermiere, all’impegno attuale nel sociale, alla più recente esperienza della malattia e della guarigione dal covid.

Nella parte di approfondimento si parlerà di giustizia e percorsi di redenzione. A partire dalla storia dell’ex terrorista Maurice Bignami, che dalle file di Prima Linea attraverso la conversione ha realizzato un lungo e doloroso percorso di presa di coscienza delle sue responsabilità. In studio si rifletterà su giustizia riparativa e dialogo e avvicinamento possibile tra vittime e carnefici insieme all’ex magistrato Gherardo Colombo, a Federica Brunelli, mediatrice penale e docente presso l’Università di Milano Bicocca, e al cappellano del carcere di Padova don Marco Pozza.