Justin Bieber, il nuovo album è “Justice”

Uscirà il 19 marzo il nuovo album di Justin Bieber: il disco si intitola Justice e arriva a un anno esatto di distanza dal precedente Changes, pubblicato il 20 febbraio del 2020.

“In un momento in cui c’è così tanto di sbagliato in questo pianeta distrutto, tutti noi desideriamo la guarigione e la giustizia per l’umanità – scrive il cantante nella nota che annuncia il nuovo lavoro – nel creare questo album il mio obiettivo è stato quello di fare musica che possa dare conforto, fare canzoni con cui le persone possano relazionarsi e connettersi per sentirsi meno sole. La sofferenza, l’ingiustizia e il dolore possono portare le persone a sentirsi impotenti. La musica è un ottimo modo per ricordarci che non siamo soli. La musica può essere un modo per relazionarsi e connettersi gli uni con gli altri. So che non posso semplicemente risolvere l’ingiustizia facendo musica, ma so che se tutti noi facciamo la nostra parte usando le nostre capacità per questo pianeta, sarà un modo per avvicinarci e sentirci uniti. Questo sono io che faccio una piccola parte. La mia parte.” L’artista canadese, 26 anni, ha iniziato la sua carriera giovanissimo ed ha venduto finora più di 70 milioni di dischi in tutto il mondo, collezionando anche 75 miliardi di stream. Sul suo canale YouTube sono iscritti oltre 60 milioni di fan. Il 19 marzo Bieber sarà il performer principale dei Kids’ Choice Awards 2021: l’artista canterà dal vivo Intentions, insieme al rapper Quavo, e l’ultimo singolo Anyone.

