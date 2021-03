Il film cult degli anni ‘80 “Flashdance” diventa una serie tv

Ha appassionato, fatto sognare e avvicinato al ballo milioni di ragazze e ragazzi negli anni ’80. Flashdance è diventato un vero e proprio film cult: bella la storia, indimenticabile la colonna sonora, bravi gli attori, e messaggio finale all ‘“American dream”: perseverare e credere nelle proprie capacità per raggiungere gli obiettivi sperati.

Ora, uno dei film musicali più celebri della storia, diventerà una serie tv e sarà trasmessa sulla nuova piattaforma streaming di Paramount +, del gruppo ViacomCBS, che sbarcherà negli Stati Uniti il ​​prossimo 4 marzo. L’annuncio è stato fatto durante la presentazione agli investitori: tante nuove produzioni, tra cui svetta il reboot di Flashdance in un’inedita veste a puntate, scritta da Tracy McMillan e ambientata ai giorni nostri. La serie ricalcherà il pilot originale, raccontando vita, amori e speranze di una ragazza che coltiva il sogno di diventare ballerina professionista, facendo la spogliarellista per guadagnare e pagarsi gli studi. La protagonista non sarà la Beals ma un’attrice di colore.

Il successo di Flashdance negli anni ’80

Flashdance è stato il primo successo diretto da Adrian Lyne e interpretato dalla riccioluta Jennifer Beals, sconosciuta modella 18enne, di Chicago, scelta fra altre centinaia di ragazze. Appena uscito nelle sale è stato stroncato da molti critici americani, mentre ha sbancato al botteghino, incassando circa 90 milioni di dollari nel solo mercato statunitense per poi arrivare, un livello mondiale, un totale di 201 milioni di dollari. In Italia è stata la pellicola di maggior successo della stagione cinematografica 1983-1984. Non solo. Il brano portante della pellicola, Flashdance … What a Feeling, vinse l’Oscar come miglior canzone del 1983. Composta da Giorgio Moroder (musiche) e Keith Forsey (parole) e interpretata da Irene Cara, diventò una hit portandosi a casa anche altri premi tra i quali il Golden Globe.

I film che diventeranno serie tv su Paramount +Paramount +

Sono molti gli adattamenti seriali di film di successo che arriveranno sulla piattaforma del gruppo ViacomCBS. Oltre a Flashdance , sono infatti state annunciate le serie tv reboot di Love Story , dramma romantico del 1970, Attrazione Fatale , thriller del 1987 con Glenn Close Michael Douglas, The Italian Job , originariamente del 1969 e oggetto di remake nel 2003, e Perché un assassino , thriller politico del 1974, e la popolare sitcom degli anni ’90, Frasier, con Kelsey Grammer nuovamente negli iconici panni del Dott. Frasier Crane.

Alex, la saldatrice-ballerina

Nel film del 1983 la Beals interpretava Alex, una giovane e bella operaia, che conduceva una doppia vita nella speranza di sfondare nel mondo della danza. Di giorno saldatrice presso una fabbrica, di notte ballerina. E che balli. Chi si ricorda quello che si conclude con una doccia d’acqua fredda o l’esplosiva performance finale davanti alla commissione dell’Accademia? Un insieme di danza classica, moderna e breakdance. Ha conquistato il mondo a passo di danza, anche se solo in seguito si è saputo che non ballasse lei ma quattro controfigure. Ma poco importa, essendo diventata una star.

Daniela Lanni, lastampa.it