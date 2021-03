Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti a diventare genitori (e gli altri gossip del weekend)

Il desiderio di un figlio per lo sportivo e la modella argentina; William ancora lontano da Harry; Gisele Bündchen e l’anniversario di matrimonio: le storie che (forse) vi siete persi nel fine settimana appena trascorso

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno superato il traguardo dei «tre» e guardano sempre avanti. Il desiderio per i due che si sono innamorati in tv è quello di un figlio. Intanto sono entusiasti per l’arrivo della nuova nipotina, prima femmina per Belén Rodriguez e il nuovo compagno. «Ero sicura fosse maschio, ma non ci potevo credere: aspettiamo una nipotina! Io, da brava zia, compro già i vestitini e penso a come pettinerò mia nipote», ha raccontato Cecilia a Verissimo, «Ho sempre espresso il mio desiderio di diventare mamma, anche giovane.

Ho la testa sulle spalle, se devo fare le cose voglio farle bene. Un figlio arriverà al momento giusto».

Ignazio concorda: «Sì, è da tanto tempo che vogliamo diventare genitori, ci stiamo lavorando». Il lockdown l’hanno trascorso insieme, nella tenuta Moser a Trento: «Cecilia è la preferita di papà, hanno legato molto. Io sono passato in secondo piano», ha aggiunto Ignazio, riferendosi a papà Francesco.





Stefania Saltalamacchia, Vanityfair.it