Golden Globe 2021, tutti i vincitori: trionfa Laura Pausini

Grande soddisfazione per l’Italia ai Golden Globe 2021 con la vittoria di Laura Pausini per la miglior canzone originale Io sì (Seen), dal film La vita davanti a sé con Sophia Loren). Il miglior film drammatico è Nomadland, già premiato con il Leone d’oro a Venezia, mentre Borat 2 vince come miglior commedia. Sul fronte serie tv, trionfano The Crown, La regina degli scacchi e Ted Lasso. Da notare la vittoria postuma di Chadwick Boseman, premiato come miglior attore: l’interprete è morto di cancro il 28 agosto 2020 (qui le nomination). La cerimonia è stata condotta da Tina Fey e Amy Poehler, rispettivamente collegate dal Rainbow Room di New York e dal Beverly Hilton Hotel a Los Angeles.

Golden Globe 2021: i vincitori per il cinema

Questi tutti i premi per il cinema. Si segnala finalmente la vittoria di una regista donna, la sino-americana Chloé Zhao, mentre la miglior attrice è Andra Day per il biopic su Billie Holiday. Vincono anche Rosamund Pike e Jodie Foster, mentre Daniel Kaluuya trionfa per il film sulle Black Panthers. Scontata l’affermazione di Aaron Sorkin, uno dei più grandi sceneggiatori della storia di Hollywood.

Miglior film

Nomadland

Miglior film, musical o commedia

Borat 2

Miglior regia

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior attore protagonista in un film drammatico

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Miglior attrice protagonista in un film drammatico

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Miglior attore protagonista in un film musical o commedia

Sacha Baron Cohen, Borat

Miglior attrice protagonista in un film musical o commedia

Rosamund Pike, I Care a Lot

Miglior attrice non protagonista

Jodie Foster, The Mauritanian

Miglior attore non protagonista

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah di Shaka King

Miglior sceneggiatura

Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7

Miglior film d’animazione

Soul

Miglior canzone

Io sì (Seen) di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi da La vita davanti a sé di Edoardo Ponti

Miglior colonna sonora

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste perSoul

Miglior film in lingua straniera

Minari di Lee Isaac Chung

I Golden Globe 2021 alle serie tv

Ecco infine anche i premi alle serie, con Netflix asso pigliatutto. The Crown trionfa come miglior serie e vince anche i premi per gli attori Emma Corrin, Josh O’Connor e Gillian Anderson. Scontatissimo anche il trionfo di un grande successo come La regina degli scacchi, con il premio a Anya Taylor-Joy. Mark Ruffalo vince con il doppio ruolo di Un volto, due destini.

Miglior serie tv drammatica

The Crown

Miglior serie tv, musical o commedia

Ted Lasso

Miglior miniserie o film tv

La regina degli scacchi

Miglior attrice serie tv drammatica

Emma Corrin, The Crown

Miglior attore serie tv drammatica

Josh O’Connor, The Crown

Miglior attrice in serie tv, musical o commedia

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Miglior attrice in miniserie o film tv

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Miglior attore in miniserie o film tv

Mark Ruffalo, Un volto, due destini

Miglior attrice non protagonista

Gillian Anderson, The Crown

Miglior attore non protagonista

John Boyega, Small Axe di Steve McQueen

















