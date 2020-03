Uomini e Donne oggi, una nuova sfilata: Veronica e Roberta in lacrime

Oggi Uomini e Donne: il parterre maschile sfilano con il tema ‘Bello e invincibile’, Veronica Ursida commossa.

Nuova puntata del Trono Over oggi a Uomini e Donne per concludere la settimana. Si prosegue da dove avevamo lasciato ieri dame e cavalieri, tra discussioni e confronti accesi. Abbiamo visto i presenti in studio schierarsi contro Massimiliano, il quale ha causato una forte reazione in Valentina M., che non ha trattenuto le lacrime. Il cavaliere è stato costretto a difendersi dalle numerose accuse, ma le sue parole non sono bastate a far ritrovare il sorriso alla dama. Quest’ultima ha, infatti, scelto di chiudere definitivamente la sua conoscenza con Massimiliano. Intanto, in studio è scoppiato nuovamente il caos quando Barbara De Santi è scesa al centro dello studio. Una donna del pubblico è intervenuta per criticare duramente la maestra, prontamente difesa da Michele. Oggi vedremo i cavalieri sfilare, tenendo conto del tema ‘Bello e invincibile’. Una nuova sfilata, dunque, per il parterre maschile, durante la quale non mancano ovviamente scontri, accuse e lacrime.

A sfilare oggi a Uomini e Donne sono i cavalieri del Trono Over. Scendendo nel dettaglio, vedremo salire sulla passerella Erik e Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano ha, come già possiamo immaginare, una piccola discussione con Veronica Ursida. Subito dopo, sfila Jean Pierre, che si ritrova a dover accettare un bel ‘2’ da Antonella. I due hanno chiuso la loro conoscenza qualche tempo fa, ma sembra che la dama non abbia mai accettato quanto accaduto. Sulla passerella sale anche Massimiliano, il quale riceve uno ‘0’ da Valentina M., ancora delusa dal suo comportamento. La sfilata di Fabio, invece, riesce a commuovere Veronica.



Un bel ’10’ quello che Veronica decide di dare a Fabio, il quale riesce a commuoverla. Subito dopo sfilano Marco e Marcello. Quest’ultimo viene criticato e accusato da Tina Cipollari, che gli riserva un bel ‘1’. Infine, vedremo salire sulla passerella anche Simone. Le anticipazioni rivelano che Roberta Di Padua non riesce a trattenere le lacrime durante questa sfilata. Non sappiamo il motivo preciso per cui la dama si lascia andare a questo sfogo, ma lo scopriremo tra poco nel corso della puntata di oggi.























