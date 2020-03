Rai1, stasera nuovo appuntamento con “La vita promessa, parte II”

Secondo appuntamento con la serie “La vita promessa, parte II”, interpretata da Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio e la regia di Ricky Tognazzi, in onda su Rai1 alle 21.25. La vita quieta di Carmela va in frantumi per due eventi quasi concomitanti: Rocco fugge di casa dopo l’ennesima lite tra Rosa e Carmela e Spanò, che non era morto ma soltanto rimasto gravemente ferito nel conflitto a fuoco, evade dalla prigione federale dove era rinchiuso e vuole la sua vendetta. Tutti si mobilitano per cercare Rocco e dalla Germania torna anche mister Ferri. Non è solo, perché ha preso a cuore le sorti di una famiglia ebrea perseguitata dai nazisti che però ha grosse difficoltà per espatriare. Per il momento solo la piccola Sarah riesce a raggiungere New York. Carmela l’accoglie e l’accudisce come fosse una figlia…