Pago a Verissimo: perché ha lasciato il GF senza salutare nessuno

Pago a Verissimo: perché ha lasciato la Casa senza salutare, la prima settimana con Serena fuori dal GF e il pronostico sul vincitore.

Pago, fresco di eliminazione dal reality più spiato d’Italia, è tornato a trovare Silvia Toffanin a Verissimo, parlando dell’addio al Grande Fratello Vip, del rapporto con alcuni inquilini della casa e della storia con Serena Enardu (giunta in studio in un secondo momento). Pacifico ha anche spiegato l’abbandono flash dall’abitazione di Cinecittà (dopo aver avuto il risultato del televoto ha salutato velocissimamente tutti gli altri concorrenti, in modo del tutto inusuale). Poi parole al miele per Paolo Ciavarro e Antonella Elia. Meno morbide quelle su Patrick che ha avuto un duro scontro con la torinese nei giorni scorsi (quando Pago era ancora un concorrente della Casa).

"Non mi pento di niente", fa sapere il cantante. "Sei uscito in modo frettoloso, senza salutare nessuno. Una cosa da Guinness dei primati", incalza Silvia Toffanin. "Non mi sono preso male, davvero. Avrei salutato qualcuno molto carinamente, altri molto meno, sono sincero…". Pacifico aggiunge che ha preferito evitare "l'ipocrisia" tipica di certe situazioni. Con quali compagni d'avventura uscirebbe a cena anche a fine reality? "Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila…". Il vincitore? Pacifico pensa e spera in "Paolo".

Spazio poi alla lite tra Patrick e la Elia. “Un momento molto brutto da vedere, penso che Patrick avrebbe dovuto comportarsi in modo diverso”, afferma Pago. E oggi? Con Serena: “Il momento più felice da quando ci conosciamo”. Quindi le nozze si avvicinano. No, Pacifico frena: “Non in questo momento. E se ci sarà la proposta non voglio alcuna telecamera dopo tutto quello che c’è stato. Nemmeno una tv accesa”.















