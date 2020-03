Domenica 1 marzo: ospiti Domenica In, Domenica Live, Da noi…a ruota libera, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena.

Tantissimi gli ospiti celebri attesi in tv domenica 1 marzo 2020. Oltre che di spettacolo e vicende legate al mondo dei vip, in diversi talk si parlerà dell’emergenza coronavirus che sta allarmando il Bel Paese. Non resta che andare a scoprire tutti i volti noti che popoleranno le principali trasmissioni del piccolo schermo e i principali temi trattati. Alla guida degli show, ritroveremo i ‘soliti noti’: Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Francesca Fialdini e Massimo Giletti.

A Domenica In ci sarà la festa a Vincenzo Mollica (con tanto di filmato di Adriano Celentano). Poi, ancora spazio a Sanremo con i cantanti Marco Masini, Michele Zarrillo ed il gruppo delle Vibrazioni che si esibiranno e saranno intervistati dalla padrona di casa Mara Venier. Si passa quindi al mondo teatrale. Saranno ospiti in studio gli attori Giuditta Saltarini con il figlio Cesare Rascel per parlare di Renato Rascel. Ci sarà una ‘finestra con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per discutere del mondo dello sport e per parlare dei recenti accadimenti che stanno riguardando l’emergenza coronavirus.

Francesca Fialdini a “Da Noi…A Ruota Libera”, in onda alle 17.35 dopo Domenica In, ospiterà in studio la cantante Tosca, che a Sanremo ha trionfato nella serata delle cover. Poi, l’attrice Nancy Brilli si racconterà a tuttotondo tra carriera e vita privata. Infine, una storia di caparbietà e coraggio: Francesca Fialdini intervisterà lo chef Antonio Ciotola che, dopo essere diventato non vedente, ha ripreso a cucinare nel suo ristorante grazie a una irrefrenabile voglia di riscatto.

A Domenica Live sbarcherà Alba Parietti con il figlio e la fidanzata (tutti e tre per la prima volta in studio). Sarà poi il momento di Pasquale Laricchia che replicherà alle accuse della sua ex Victoria Pennington, prima di passare a raccontare della sua fidanzata e della figlia. Per il torneo di Domenica Like ci sarà Marco Cucolo (compagno di Lory Del Santo) che vestirà i panni di Jack di Titanic.

In collegamento dalla Cina, interverrà Heather Parisi che racconterà la sua vita con la famiglia (abitano a Hong Kong) dopo l’emergenza del Coronavirus. Spazio poi a Clizia Incorvaia, fresca di eliminazione dal GF Vip 4, che affronterà le cinque sfere della trasmissione. In studio tornerà Vittorio Sgarbi dopo la forte lite avuta con Barbara d’Urso la scorsa settimana. Inoltre, Rodrigo Alves parlerà della sua trasformazione da Ken Umano a Barbie. Infine ci saranno Asia Argento (per discutere della condanna del produttore cinematografico Harvey Weinstein) e Fiore Argento che si confronterà con l’ex Pietro Delle Piane.

Come di consueto lo show sarà preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Che Tempo Che Fa ospiterà Roberto Burioni, Angelo Borrelli, Piero Angela, Antonio Di Bella, Carlo Cottarelli e l’antropologo Marino Niola, per un aggiornamento sul tema del Coronavirus, con diversi collegamenti dalle zone interessate dal contagio e non solo. Ci sarà poi un’intervista a Maria De Filippi. In studio anche Luca Zingaretti, protagonista dei due nuovi episodi del Commissario Montalbano, e Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 con il brano “Vai bene così”. E ancora lo scrittore Carlo Lucarelli, nelle librerie dal 3 marzo col nuovo romanzo “L’inverno più nero”. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz. Torna al tavolo anche Leo Gassmann.

















