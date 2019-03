“The Voice”, potrebbe arrivare Arisa

Vi segnaliamo un’interessante indiscrezione riguardante The Voice, il programma di Rai2, che potrebbe tornare prossimamente. Come ben sapete, il ritorno del programma è stato fortemente voluto dal direttore Freccero. Ma la presenza di Sfera Ebbasta come giudice ha compromesso la fattibilità di questo ritorno. Ora le cosa pare che si stiano per concretizzare, con il probabile ingresso di Arisa. Un ingresso che, se confermato, fa pensare al fatto che sia scoccata la pace tra Arisa e Simona Ventura, la conduttrice del programma. Qualche tempo addietro, le due erano in pessimi rapporti. Probabilmente c’è stata nel frattempo una riappacificazione.