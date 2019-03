Rocco Siffredi, il figlio svela come ha scoperto il lavoro del padre

Il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo, 19 anni, intervistato dal settimanale “Chi”, racconta come ha scoperto il lavoro del padre. Galeotto fu… Tarzan.

“Ero molto piccolo – spiega – un giorno io e mio fratello eravamo nella nostra casa di Budapest mentre i nostri genitori erano all’estero e abbiamo visto un dvd con scritto ‘Tarzan’. Noi, pensando che fosse un cartone animato, l’abbiamo messo nel lettore e abbiamo visto che, invece, era un film dove recitavano mamma (Rózsa Tassi, ndr) e papà”.

“Se ho mai pensato di fare il porno attore? Se me lo avesse chiesto qualche anno fa avrei detto di sì. Allora andavo sui set, vedevo tutte quelle ragazze e pensavo che sarebbe stato divertente”.

“La mia passione – svela – sono le moto e i motori. Studio ingegneria meccanica, che è molto diversa dal mestiere che fa papà”.

“Fino a qualche anno fa lui era quello che ci faceva giocare, oggi è più ‘mentore’, abbiamo un rapporto adulto. Quando papà deve parlare di sesso con me e mio fratello è molto timido, quasi in imbarazzo – ha rivelato -. Ma, se ci sono amici a cena, comincia a raccontare di tutto, come se non ci fossimo. Quando andavo a scuola tutti sapevano chi fosse mio padre, se qualcuno faceva battute ridevo anche perché, se avessi fatto credere che per me poteva essere un problema, mi avrebbero preso in giro ancora di più”.

Leonardo poi racconta la sua vita sentimentale e rivela di essere innamorato: “Sia io che mio fratello Lorenzo siamo fidanzati con due brave ragazze. Preferisco il sesso fatto con amore, prima di essere fidanzato andavo su Tinder ma non era la stessa cosa”.

