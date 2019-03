La rivelazione di Jerry Calà: “Ho rischiato di morire, dicevano: lo stiamo perdendo”

Caterina Balivo a Vieni da me ospita Jerry Calà che parla dell’amore con Mara Venier e di un drammatico incidente nel quale ha rischiato la vita. «Con Mara ci siamo conosciuti per fare il film “Vado a vivere da solo”. Ci siamo messi insieme: lei ha fatto una scena del film e poi è stata tagliata con il suo consenso. La scena è stata tagliata, però, io e lei siamo rimasti insieme qualche anno».

Poi il dramma. «Dopo un incidente, mi sono accorto che avevo le gambe fuori uso – ha raccontato – Ho cercato il telefonino per chiamare i soccorsi, ma quella sera l’avevo lasciato a casa. Sono così stato cinque ore ad urlare, ma continuavo a pensare che non poteva finire tutto così. Mi sono anche addormentato finché è arrivato un pescatore, un ragazzo che si è avvicinato e mi ha riconosciuto subito e gli ho detto vai a chiamare l’ambulanza. Per la prima volta ho sentito una frase che dicono nei film cioè ‘lo stiamo perdendo».

Ilmattino.it