La Rai si spegne per “M’illumino di meno”

La Rai, anche quest’anno, sarà parte attiva alle iniziative proposte da Radio2 tramite il programma ‘Caterpillar’ per la giornata nazionale del risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. Così, in occasione della 15° edizione di ‘M’illumino di meno’, implementerà le buone pratiche per abbassare il consumo energetico: oggi alle ore 18, e fino alle ore 5 del sabato, verranno spente le luci del palazzo di Viale Mazzini, del centro di Produzione di Via Teulada, di Saxa Rubra e quelle che generalmente illuminano il Cavallo, simbolo aziendale. Tutto questo per sottolineare, ancora una volta, l’attenzione quotidiana verso un tema di grande impatto come quello del risparmio energetico che coinvolge – sempre più – interi settori aziendali, compresi quelli produttivi.