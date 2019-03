“Ora basta musica.” La nuova vita di Chiara Iezzi fra romanzi e cinema

Tempo di cambiamenti per Chiara Iezzi: basta musica, ora è autrice e attrice, le ultime in una recente intervista

In una lunga intervista su “Oggi”, Chiara Iezzi si rivela tra presente, passato e futuro.Il duo Paola & Chiara non esiste più, ora una delle due sorelle si scurisce i capelli, diventa scrittrice e presto anche attrice. A Londra sarà co-protagonista di un film dal cast internazionale. A 45 anni Chiara Lezzi cambia la vita e afferma: “Con la musica ho chiuso.”In un solo grammo di cielo è il suo thriller d’esordio:”è un romanzo per adolescenti ma vorrei che fosse per tutti. Da piccola non ho avuto un’adolescenza tormentata. La crisi è arrivata con la maggiore età.” E aggiunge: “Ora mi sento imperfetta. Non cambierei nulla di quello che ho fatto fino ad ora. Sono stata sotto i riflettori per molto tempo, la gente mi voleva sempre al top. Ora però, nonostante tutto, sono contenta così.”E sulla musica Chiara Iezzi afferma:”Non è stato facile rinunciare. Quel mondo mi ha dato molto, ma la musica ti assorbe. Non ero più io, non avevo neanche il tempo per pensare. Con mia sorella ho un rapporto magnifico, le sono stata vicina in un momento molto particolare della sua vita, ma siamo entrambe adulte” conclude.

Carlo Lanna, ilgiornale.it