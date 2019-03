Fortnite sbarca su DMAX: il torneo esport della ESL in tv il 2 e 3 marzo

Possono finalmente gioire gli appassionati di esport in Italia: il 2 e 3 marzo, data in cui verrà disputato il torneo internazionale di ESL Katowice Royale, sarà possibile seguire l’appuntamento attraverso la TV “tradizionale”. E non un appuntamento qualunque, bensì un torneo di Fortnite, il celebre battle royale di Epic Games.

A differenza di altri Paesi europei in cui esistono già canali TV dedicati agli eventi live di esport, in Italia, a oggi, i mezzi per seguire queste competizioni sono principalmente Youtube e Twitch.

DMAX (canale 52 o in HD su tivusat) trasmetterà il torneo che mette in palio il ricco montepremi di 500 mila euro. Sabato e domenica sarà possibile seguire il programma “House of e-sport: Fortnite”. Sabato dalle 14 alle 14.30 saranno mostrati i momenti salienti della prima giornata di competizione. Domenica dalle 19 alle 20 saranno trasmesse le immagini delle fasi finali.

A condurre il programma Daniele Bossari accompagnato dal noto caster Ivan Grieco, alias “RampageInTheBox” e dal gamer Thomas Avallone noto nel panorama come “Hal”.

Sarà inoltre possibile trovare ulteriori interviste esclusive e video sulla torneo all’interno del portale DPLAY.

Daniel Schmidhofer, amministratore delegato di ESL Italia, si dice entusiasta della scelta di DMAX, queste le sue parole: “La prima volta di un torneo internazionale di videogiochi in diretta su una TV italiana, è un momento storico, un passaggio fondamentale che certifica come la crescita degli e-sport nazionali sia costante.”

Giuseppe Russo, Dday.it