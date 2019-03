Stasera andrà in onda, su Rai3, il film “Un paese quasi perfetto”

Stasera alle 21.15 Rai3 trasmette il film di Massimo Gaudioso “Un paese quasi perfetto” con Fabio Volo, Silvio Orlando e Carlo Buccirosso. Pietramazzana, un paesino delle Dolomiti Lucane, sta per scomparire. I suoi abitanti, guidati dal vulcanico Domenico, non si arrendono e pensano che la costruzione e l’apertura di una fabbrica possa risolvere tutti i loro problemi. Ma per arrivare al loro obiettivo i paesani devono trovare degli investitori e un medico, che manca da anni nella cittadina. Remake italiano della pellicola franco-canadese “La grande séduction”.