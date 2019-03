Ascolti tv, “Che Dio ci aiuti” ha vinto ancora

“Che Dio ci aiuti”, la serie tv di Rai1 con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela si conferma un successo: ieri ha ottenuto un ascolto complessivo di 5 milioni e 321mila spettatori, pari al 24,1% di share. In particolare il primo episodio, “5 battiti” è stato visto da 5 milioni e 721mila spettatori con il 23,1% di share, mentre il secondo, “Da grande”, ha sfiorato i 5 milioni (4 milioni e 949mila), con uno share del 25,1%.

Su Rai2 “Popolo sovrano”, il programma di Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, in crescita rispetto alla scorsa settimana, è stato visto da 746mila spettatori, pari ad uno share del 3,8%; la prima serata di Rai3, infine, prevedeva “Sleepless – Il giustiziere”, thriller del 2017 con Jamie Foxx, apprezzato da 1 milione e 96mila spettatori, con il 4,6% di share.

Per quanto riguarda la programmazione del day time da segnalare, su Rai1, l’appuntamento con la fiction “Il paradiso delle signore”, che ha toccato ancora una volta il 15% di share, con un ascolto di 1 milione e 594mila spettatori, mentre nel preserale, sermpre su Rai1, “L’Eredità” si conferma vincente, con 4 milioni e 869mila spettatori e il 24,9% di share.

In access prime time, invece, “I Soliti Ignoti – Il ritorno”, si impone con 5 milioni e 57mila spettatori e il 20,1% di share, mentre su Rai2 “Tg2 Post”, l’approfondimento successivo all’edizione delle 20.30, è stato visto da 739mila spettatori, pari al 3% di share e su Rai3 la soap opera “Un posto al sole” è stata apprezzata da 1 milione e 810mila spettatori, con il 7,2% di share.

In seconda serata, infine, l’ultimo appuntamento della settimana con “Porta a porta” ha toccato quota 11,3% di share, pari a 1 milione e 32mila spettatori.

Nel complesso le reti Rai si sono imposte in prima serata, con 9 milioni e 246mila spettatori, pari al 37,2% di share e nelle 24 ore, con 3 milioni e 579mila spettatori di media e il 36,1%.