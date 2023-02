Sanremo 2023, Amadeus annuncia Angelo Duro come ospite della seconda puntata

Il politicamente scorretto sbarca all’Ariston con il comico 40enne invitato dal conduttore del festival

I più mattinieri hanno potuto ascoltare l’annuncio di Amadeus in diretta a Viva Rai2, il programma condotto da Fiorello alle prime luci del giorno. A meno di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo (qui trovate tutte le news), infatti, il conduttore sta ancora annunciando nuovi ospiti e l’ultimo in ordine di tempo è Angelo Duro, comico amatissimo dai giovani, paladino del politicamente scorretto, che salirà sul palco della kermesse canora nel corso della seconda serata, mercoledì 8 febbraio.

L’ANNUNCIO DI AMADEUS

Stavolta, Amadeus non era in diretta con Fiorello a Roma. Il direttore artistico e conduttore, infatti, con ogni probabilità già da qualche giorno si è trasferito sulla Riviera per preparare da vicino il Festival e considerando che manca ormai meno di una settimana, è comprensibile che abbia preferito inviare solo un video al suo grande amico Fiore, che quest’anno non è previsto faccia nemmeno una comparsa sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

“Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata c’è un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo: Angelo Duro”, dice Amadeus nel video. Nella stessa clip si vede poi lo stesso comico passare dietro il conduttore: “Ma stai zitto, stai”. La gag si conclude poi con la chiosa di Amadeus: “Me lo ricordavo più simpatico”. Divertito il commento di Fiorello, che ha incensato Angelo Duro: “Chiamarlo comico è riduttivo, è un talento unico”. Un attestato di stima importante per l’ospite di Sanremo da uno dei personaggi più amati del nostro Paese.

CHI È ANGELO DURO

Angelo Duro ha 40 anni ed è siciliano, precisamente di Palermo. Si è fatto conoscere dal grande pubblico durante la sua partecipazione a Le Iene, dove ha portato la sua verve sprezzante e cinica. Sa prendere il pubblico in contropiede ed è anche questo uno dei segreti del successo delle sue tournée teatrali e del suo seguito anche sui social.